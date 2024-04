Mato Grosso do Sul assina acordo para promover empreendedorismo indígena

Brasilândia (MS) — O governo do Mato Grosso do Sul assinou nesta sexta-feira (12/4) um termo de cooperação com o Sebrae para promover o empreendedorismo indígena. O estado possui 116 mil indígenas, de 10 etnias, divididos em 106 aldeias.

A parceria contempla capacitações profissionais, ações de acesso ao mercado de trabalho, entre outras iniciativas para apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo nas comunidades indígenas. Um dos exemplos em andamento é o curso Empretec Indígena, que está sendo realizado com os Ofaié, em Brasilândia.

“É uma parceria que, na minha visão, vai transformar a realidade social dentro dos territórios indígenas. Ele traz não só o empoderamento dessas pessoas, mas também aperfeiçoa os trabalhos, as iniciativas, seja na área da arte, da cultura, mas também nas outras áreas do sistema de produção interna das nossas comunidades”, declarou Fernando Souza, subsecretário de Estado de Políticas Públicas para os Povos Originários do MS.

O governador do estado, Eduardo Riedel, também defendeu a atividade indígena. “O Estado tem obrigação de, através das políticas públicas, chegar à cada rincão desse território para poder fazer valer a política pública e a participação dessas pessoas no seu bem-estar, a partir das suas próprias visões, interesses e oportunidades”, disse.



Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, comentou a representatividade do Mato Grosso do Sul no empreendedorismo indígena. “Aqui há uma diferença muito especial, por isso o Sebrae Nacional está no MS. Todos sabemos que o conceito da sustentabilidade, dentro do processo econômico, permite renda, permite acesso à dignidade para os povos indígenas. É para levar este paradigma que o Sebrae e o Governo do Estado assinam esse termo. Estamos modificando a vida das pessoas para dar dignidade pelo empreendedorismo”, afirmou.



Com a assinatura, o Termo de Cooperação Institucional para o desenvolvimento de ações de empreendedorismo para os povos indígenas de Mato Grosso do Sul terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado.

*A repórter viajou a convite do Sebrae