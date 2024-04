Davi Brito: Detalhes de discussão com Mani são revelados

A irmã de Davi Brito, Raquel Brito, voltou a falar sobre o fim do relacionamento do irmão com Mani Rego. A cada dia uma nova bomba vem à tona sobre como foi o reencontro dos dois após o baiano deixar o BBB 24 na semana passada.



Em uma entrevista ao Gshow, Raquel detalhou o reencontro de Davi e Mani. Ela também negou que o irmão tenha sido agressivo: “Não houve discussão, ou quebra-pau, como as pessoas estão falando. Não. Houve, sim, uma conversa, mas não teve nada disso, sabe? Davi só perguntou porque para ele foi uma surpresa. Alguém que não tirava foto com ele, era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum”, disse.



Em seguida, ela continua e dispara que Davi teve a curiosidade de saber como foi essa mudança: “Ela não se interessava em fazer. E agora, depois que ele entra, depois de determinado tempo, ela já é famosa. Ela tira foto, ela grava vídeo... Ele teve essa curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles termos de 'você quer crescer em cima da minha imagem'", pontuou.



A irmã do campeão do BBB 24, aproveitou pra esclarecer os boatos de que o pai de Davi foi morar com Mani. Ela afirmou que ele sempre morou com Davi: “Desde o início que Davi entrou na casa, ele [o pai] já morava com ela [Mani]. Não foi algo que decidiram depois que Davi saiu", explicou.

Por fim, Raquel desabafa que o público está transformando Davi em um monstro. "Aqui com a gente, em família, ele não é esse Davi. As pessoas estão botando ele como monstro, mas não é. Entende? Então fiquei até surpresa por vazar palavras que não foram ditas dentro do quarto".







