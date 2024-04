13º do INSS: pagamento começa nesta quarta; veja calendário

O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira corresponderá a 50% sobre o valor do benefício no mês de abril - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a antecipação do décimo terceiro salário nesta quarta-feira (24/4). Até 8 de maio, mais de 33,6 milhões de segurados receberão a primeira parcela, que será paga conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Os primeiros a receber serão os beneficiários com NIS com o final 1.



A antecipação do décimo terceiro do INSS alcançará a 33,6 milhões de pessoas e vai gerar movimentação de cerca de R$ 33,6 bilhões em abril. Terão direito ao abono pessoas que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, e auxílio-reclusão.

Na caso de cessação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Geralmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano, mas o governo costuma antecipar o pagamento para estimular a economia.

O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira corresponderá a 50% sobre o valor do benefício no mês de abril e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da competência do mês de maio.

"Pessoas que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiário de Renda Mensal Vitalícia, não recebem o abono anual", explica o INSS.

Veja o calendário:

Para quem ganha até um salário mínimo



Final do NIS 1: pagamento em 24 de abril

Final do NIS 2: pagamento em 25 de abril

Final do NIS 3: pagamento em 26 de abril

Final do NIS 4: pagamento em 29 de abril

Final do NIS 5: pagamento em 30 de abril

Final do NIS 6: pagamento em 2 de maio

Final do NIS 7: pagamento em 3 de maio

Final do NIS 8: pagamento em 6 de maio

Final do NIS 9: pagamento em 7 de maio

Final do NIS 0: pagamento em 8 de maio

Para quem ganha acima do piso nacional



Final do NIS 1 e 6: pagamento em 2 de maio

Final do NIS 2 e 7: pagamento em 3 de maio

Final do NIS 3 e 8: pagamento em 6 de maio

Final do NIS 4 e 9: pagamento em 7 de maio

Final do NIS 5 e 0: pagamento em 8 de maio

Com consultar?

Para consultar o benefício pelo site, basta seguir os seguintes passos:

Acesse www.meu.inss.gov.br

Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"

Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"

Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"

Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"

No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário é o código 104

É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"

Já pelo aplicativo, siga essas orientações:

Abra o aplicativo Meu INSS

Clique em "Entrar com gov.br"

Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"

Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento"

No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)

É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"