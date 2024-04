O repasse de 50% do valor referente ao exercício de 2023 foi definido pelo Conselho de Administração na última sexta-feira (19/4) - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Petrobras aprovou, nesta quinta-feira (25/4), a distribuição dos dividendos extraordinários aos acionistas. O repasse de 50% do valor referente ao exercício de 2023 — que chega a R$ 43,9 bilhões — foi definido pelo Conselho de Administração na última sexta-feira (19/4), mas precisava da aprovação em assembleia.

Acionista majoritária da petrolífera, a União deve receber cerca de R$ 6 bilhões, o que equivale a 28,67% dos R$ 21,9 que serão distribuídos. A remuneração deve ser paga em duas parcelas iguais nos meses de maio e junho.

Decisão era aguardada pela equipe econômica do ministro da Fazenda Fernando Haddad e representa uma vitória para a pasta. Distribuição dos dividendos extras chegou a ser assunto polêmico no governo, com relação complicada entre o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.