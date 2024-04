Dívida pública federal sobe 0,65% e chega a R$ 6,64 tri em março

O dinheiro em caixa disponível para pagamento da dívida passou de R$ 885,10 bilhões, em fevereiro, para R$ 887,41 bilhões, no mês passado - (crédito: Reprodução/Freepik )

A dívida pública federal subiu 0,65% em março ante fevereiro, alcançando o estoque de R$ 6,64 trilhões. Segundo o relatório, divulgado pelo Tesouro Nacional nesta terça-feira (30/4), a alta foi de R$ 43,08 bilhões no período.

A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) alcançou R$ 6,36 trilhões, alta de 0,67%. A Dívida Federal Externa, por sua vez, somou R$ 276,73 bilhões (US$ 55,39 bilhões), alta de 0,21%.

O indicador é tido como uma das principais referências para a avaliação da capacidade de pagamento do país pelas agências globais que avaliam o grau de investimento. De acordo com o Tesouro, o crescimento no estoque da dívida é explicado por um resgate líquido de R$ 13,4 bilhões e uma apropriação de juros de R$ 56,94 bilhões.

Em março, a reserva de liquidez, ou colchão da dívida pública, teve alta nominal de 0,26%. O dinheiro em caixa disponível para pagamento da dívida passou de R$ 885,10 bilhões em fevereiro para R$ 887,41 bilhões no mês passado.

Em comparação ao mesmo período do ano passado houve queda nominal de 8,85%, quando o montante estava em R$ 973,56 bilhões. O nível atual do índice assegura a quitação do vencimento da dívida dos próximos 6,95 meses.