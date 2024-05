Latam obtém lucro líquido de US$ 258 milhões no primeiro trimestre de 2024

A Latam Airlines obteve lucro líquido de US$ 258 milhões no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com o balanço de resultados financeiros, divulgado na noite desta quinta-feira (2/5), o grupo obteve receitas operacionais totais na ordem de US$ 3,3 bilhões, puxado por um aumento de 21% nas receitas de passageiros.

A companhia avalia que os resultados de desempenho operacional e financeiro ocorrem por conta de uma forte demanda, eficiência em custos e sólida participação no mercado. O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, avalia o mercado em uma posição saudável.

“No Brasil, há uma demanda crescente e forte, ocupação alta, yields de passageiros bons e margens positivas. A Latam cresceu 5% em quantidade de assentos no trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o mercado cresceu cerca de 1%. Além disso, transportamos 9% a mais de passageiros no mercado doméstico do que no mesmo trimestre de 2023. No mercado internacional, esse aumento foi de 30%", comentou Cadier, em coletiva de imprensa.

Em nível operacional, nos primeiros três meses do ano, o grupo Latam transportou 20,2 milhões de passageiros, o que representou um aumento de 19,4% em relação ao mesmo período de 2023. O volume é explicado pelo aumento de 32,5% de passageiros transportados no segmento internacional, 26,0% nos mercados domésticos das afiliadas do Chile, Colômbia, Equador e Peru, e 9,1% no mercado doméstico da afiliada no Brasil.

De acordo com Ramiro Alfonsín, CFO do grupo LATAM Airlines, o volume representa 2 milhões de passageiros a mais do que o primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia de covid-19. “A companhia está transportando mais passageiros, recuperamos toda a operação que nós tínhamos antes da pandemia, inclusive mais alto em alguns mercados. A companhia vem crescendo de forma lucrativa e continua, melhorando estrutura de capital reduzindo nossa endivida”, afirmou.

Satisfação do cliente

A Latam atualizou o guidance para 2024, aumentando a projeção de EBITDAR (lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos com leasing de aeronaves) ajustado para entre US$ 2,75 bilhões e US$ 3,05 bilhões. O CEO da companhia no Brasil destacou ainda um recorde de satisfação dos passageiros e o desempenho no NPS (Net Promoter Score), pesquisa que avalia a probabilidade de que o cliente indique a empresa. “No ano passado a Latam já foi a empresa com menos reclamações por passageiro transportado e repete isso no primeiro trimestre deste ano”, observou Jerome Cadier.