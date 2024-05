Inflação dos mais pobres, INPC sobe 0,37% em abril

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou alta de 0,37% em abril, acima do resultado observado em março, de 0,19%. O indicador, usado para a correção do salário mínimo, mede o poder de compra das famílias de baixa renda do país, a partir da variação de preço de determinados produtos e serviços consumidos por aqueles que têm rendimento de 1 a 5 salários mínimos.

Segundo os dados, divulgados nesta sexta-feira (10/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em abril de 2023 a taxa foi de 0,53%. No ano, o INPC acumula alta de 1,95% e nos últimos 12 meses, de 3,23%, abaixo dos 3,40% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.



Os preços dos produtos alimentícios passaram de 0,50% de variação em março para 0,57%, em abril. A variação dos não alimentícios também foi maior. Enquanto em março a alta havia sido de 0,09%, em abril foi de 0,31%.



Regionalmente, Fortaleza foi a única unidade da Federação a registrar queda de preços em abril, um recuo de 0,13%, influenciado pela energia elétrica residencial (-3,98%) e pela gasolina (-3,97%). Já a maior variação aconteceu em Aracaju (0,84%), por conta das altas da cebola (27,77%) e do tomate (23,20%).