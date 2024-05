Equipes do Fantástico e Jornal Nacional são hostilizadas no RS

A TV Globo está enfrentando reações hostis no Rio Grande do Sul durante a cobertura dos estragos causados pelas chuvas. Moradores locais, insatisfeitos com a demora da emissora em dar visibilidade à tragédia, têm demonstrado sua frustração.

No último domingo (12), o Fantástico exibiu uma reportagem sobre os danos das enchentes, com imagens capturadas por uma equipe que percorreu o estado. No entanto, os profissionais foram recebidos com ofensas pela população.

Contudo, o descontentamento político da população conservadora do estado, que desaprova o posicionamento da TV Globo, agrava a situação. Muitos também criticaram a decisão da emissora de transmitir o show da Madonna no Rio de Janeiro em vez de focar integralmente na cobertura da tragédia.

Além disso, equipes de outros programas da Globo, como o Jornal Nacional, foram criticadas. William Bonner está apresentando o programa diretamente de Porto Alegre desde o início do mês. Por razões de segurança, ele está isolado em um navio da Marinha.

Jornalistas da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, também estão sendo hostilizados. Em uma entrada ao vivo, um repórter ouviu gritos: “Vocês que são da Globo não prestam, desserviço da Globo. Mentira da mídia”, enquanto outro foi expulso de um abrigo.

Além de Bonner, outros jornalistas que estão cobrindo a tragédia no estado não têm previsão de retorno aos estúdios da Globo até que a situação no estado se normalize.