EUA, Europa e África: Latam amplia voos do Brasil para 7 destinos no exterior

A Latam anunciou, nesta quinta-feira (16/5), a ampliação do número de voos partindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para sete destinos localizados nos EUA, Europa e África. Segundo a companhia, a oferta de voos para estes locais será ampliada em 38%, a partir do quarto trimestre deste ano. Para os voos de longo curso, serão utilizadas aeronaves de longo alcance com dois corredores e capacidade para até 410 passageiros.

Os destinos contemplados com a ampliação de voos semanais da Latam são: Orlando (de quatro para sete), Los Angeles (três para quatro), Joanesburgo (de três para cinco), Milão (de cinco para seis), Roma (de cinco para seis), e Madri (de sete para 10). Além disso, as operações São Paulo-Lisboa terão incremento de 7 para 8 voos semanais, a partir do dia 28 de outubro, e deve se estender para 11 no dia 9 de dezembro deste ano.

“A Latam é a companhia de confiança dos brasileiros na hora de programar a sua viagem internacional. É também a porta de entrada do Brasil para quem embarca em 90 aeroportos no exterior. Esses aumentos de voos ampliam as opções de viagens de longo curso para esses dois públicos viajantes”, afirma a diretora de Vendas e Marketing da empresa, Aline Mafra.

Antes disso, a rota Brasília-Santiago (Chile) será inaugurada no dia 1º de junho, com três voos por semana por meio das aeronaves Airbus A320 – com capacidade para 174 passageiros – e do Airbus A321, que permite a entrada de 220 passageiros.