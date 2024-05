Haddad diz que ajuste fiscal de Tarcísio é inspirado na Fazenda

"Oitenta por cento do plano é redução do gasto tributário e redução do juro da dívida de São Paulo, que é o trabalho que estamos fazendo", disse Haddad - (crédito: Diogo Zacarias/afp)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o plano de ajuste fiscal anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é bastante inspirado nas medidas que vêm sendo adotadas por sua pasta. O pacote do governador prevê medidas para cortar gastos e reduzir benefícios fiscais, além de um plano de concessões e privatizações.

"Oitenta por cento do plano é redução do gasto tributário e redução do juro da dívida de São Paulo, que é o trabalho que estamos fazendo", disse Haddad em entrevista ao jornal Valor Econômico.

Questionado sobre as ações do governo federal para o controle de gastos, o chefe da Fazenda apontou que, muitas vezes, o mercado não presta atenção suficiente no papel dos Poderes Legislativo e Judiciário nesse processo, considerando erroneamente que a responsabilidade fiscal é exclusiva do Executivo.

O ministro também defendeu a solidez do arcabouço fiscal, apesar das críticas de que há receitas superestimadas e despesas descontroladas.

“Disse no fim do ano passado que o Orçamento estava com receitas extraordinárias superestimadas e receitas ordinárias subestimadas", comentou Haddad, que afirmou que o trabalho de corte de gastos é contínuo.

