Voa Brasil: Ministro diz que terá nova reunião com Lula para tratar do programa

Após uma série de adiamentos no lançamento do programa Voa Brasil, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta sexta-feira (31/5) que terá uma nova reunião com o presidente Lula para tratar do assunto no mês de junho.

No começo do mês passado, o ministrou chegou a declarar que o programa seria lançado ainda em abril. O que não ocorreu.



Segundo Costa Filho, a previsão era que o programa Voa Brasil fosse apresentado formalmente antes da tragédia no Rio Grande do Sul, mas em função do ocorrido no Sul do país, todos os esforços do governo federal foram destinados a socorrer as vítimas das enchentes e auxiliar na reconstrução do estado.

Leia também: Homem com carteira de motorista suspensa é preso por dirigir em audiência

O ministro afirmou ainda que o objetivo do programa é promover acesso para pessoas que, em geral, não conseguem viajar de avião por causa das tarifas. "O Voa Brasil a gente tem trabalhado como um programa de inclusão. A gente tem trabalhado para anunciar a inclusão de aposentados do INSS que recebem até 2 salários minimos e a gente espera fazer com que esses aposentados, que muitas vezes não viajam pelo Brasil possam viajar", declarou Silvio Costa Filho em entrevista à Globo News na manhã desta sexta-feira.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, o programa Voa Brasil não vai provocar impactos no preço das passagens porque a proposta é utilizar as vagas ociosas dos voos.

Voa Brasil

O Voa Brasil vem sendo discutido dentro do governo federal desde os primeiros dias do governo Lula e foi anunciado ainda pelo primeiro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. A proposta é oferecer passagens aéreas ao custo de R$200 para estudantes e aposentados. A estimativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que 5 milhões de pessoas serão atendidas sem provocar impacto aos cofres públicos.

O programa no entanto, ainda não foi formalmente lançado e não existe, no momento, uma nova previsão.