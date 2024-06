Soldado da Borracha do século 21: o seringueiro que ressignificou a extração do látex na Amazônia

O Brasil exporta cerca de 45 mil toneladas de borracha natural, ou látex, anualmente. Um mercado que movimentou US$ 73 milhões no ano passado, segundo o sistema de dados do comércio exterior brasileiro gerido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC). São Paulo é o estado que mais produz e exporta látex — responsável por 70% da produção nacional.

Embora os números pareçam expressivos, a exportação do látex brasileiro está em queda. Entre 2023 e 2024 a redução foi de 21% e, segundo a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a atividade está em crise, pois enfrenta preços de comercialização muito baixos, em patamar que inviabiliza a manutenção da produção. Além disso, a borracha brasileira tem um custo de produção maior do que a asiática.

Gráfico mostra queda exportação do látex ao longo dos anos (foto: Comex Stat - sistema de dados do comércio exterior brasileiro gerido pelo MDIC)

De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo (Faesp), um dos grandes problemas em relação à competitividade do produto nacional com o asiático é o alto custo atribuído à implantação e à manutenção dos seringais brasileiros, uma vez que toda a operação de extração do látex ocorre manualmente no país. Esses trabalhadores são chamados de sangradores, responsáveis pelo manejo na sangria e obtenção do produto final.

O Brasil já foi o maior produtor de borracha no mundo. Entre 1870 e 1910, com inúmeras dificuldades logísticas, o país exportou em média 16 mil toneladas de borracha crua para o Reino Unido e para os Estados Unidos, segundo o professor Felipe Tamega Fernandes, doutor em história econômica pela London School of Economics. “A hevea [seringueira] era a base do poder de mercado brasileiro no mercado de borracha: graças a uma combinação de qualidade e quantidade, a Amazônia brasileira assumiu uma posição de liderança no mercado mundial de borracha crua”, afirma o pesquisador.

Naquela época, o látex servia para atender às demandas mundiais impostas pela Revolução Industrial, mas, a partir de 1910, seringueiras plantadas na Ásia começaram a produzir, e houve o declínio da exportação da borracha brasileira, colocando fim ao primeiro ciclo da borracha na Amazônia.

O látex produzido na Malásia era utilizado na produção de pneus e artefatos bélicos nos Estados Unidos, mas, com a Segunda Guerra Mundial, os conflitos geopolíticos impediram que o comércio continuasse, no exato momento em que os Aliados precisavam de insumos. Os norte-americanos fizeram um acordo com o Brasil para retomar a exportação de látex e o governo brasileiro, por sua vez, mobilizou e alistou trabalhadores - em grande maioria nordestinos - como soldados da borracha, dando início ao segundo ciclo da borracha.

Ressignificação

Hoje, no meio da Amazônia, descendentes desses trabalhadores recontam as histórias dos pais e avós e alguns ressignificam a missão empregada em 1945 por meio do empreendedorismo, mantendo a dinâmica da sustentabilidade e respeito à floresta. É o caso do José Rodrigues de Araújo, 51 anos, conhecido no mundo todo como Doutor da Borracha.

Nascido no Acre, o Doutor da Borracha vive na cidade de Epitaciolândia, um município com pouco mais de 18 mil habitantes. Ele extrai látex e produz sapatos e acessórios originais, de forma manual e artesanal, e comercializa o produto amazônico para o mundo todo.

A marca Dr da Borracha foi criada em 2007, e atualmente é vendida em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Clientes fiéis também usam o produto nos Estados Unidos, Portugal, Grécia, China e Suíça. Os sapatos de borracha de seringa já desfilaram na Expo Milão, na Itália em 2014. “Nós vendemos bem. Eu sempre me surpreendo, porque todo dia aparecem pessoas novas. E quem já comprou há 10 anos sempre procura comprar um modelo novo todo ano e fica divulgando para os amigos, dizendo que o calçado é bom”, afirma.

















Ciência como aliada

Toda produção, desde a extração do látex, até a confecção dos sapatos, é feita pela família do José Rodrigues e alguns vizinhos. Cerca de 10 pessoas estão envolvidas no processo, inclusive o desenho e elaboração do designer dos sapatos. O empresário participou de cursos e capacitações onde uniu os saberes tradicionais a técnicas desenvolvidas pelo professor Floriano Pastore Júnior, através do projeto de Tecnologias de Borracha para a Amazônia para a confecção da Folha de Defumação Líquida (FDL).

Doutor em tecnologias químicas e biológicas pela Universidade de Brasília (UnB), Pastore Júnior é responsável pelo desenvolvimento de quatro técnicas de aperfeiçoamento do uso do látex. Uma delas, a FDL, foi compartilhada com o Doutor da Borracha durante um curso realizado no Acre. “O doutor pegou essa técnica e fez uma coisa espetacular: desenvolveu uma técnica para colar uma tira à outra sem descolar depois, e com isso ele desenvolveu uma versatilidade muito grande e faz sapatos maravilhosos”, relatou o pesquisador.

O professor destaca que o trabalho do seringueiro na Amazônia deve ser respeitado e valorizado, pois é fundamental para preservação do bioma. “É importante dizer que o seringueiro da amazônia é o guardião da floresta e merece maior respeito da população brasileira e do governo. Precisa de todo o apoio. Se houver incentivo, pode ser melhorada a produção, aumentar emprego e renda e aumentar a proteção da Amazônia”, frisa o pesquisador.

No mesmo sentido, a Ong WWF-Brasil defende que, ao utilizar a borracha natural amazônica em vez de borrachas plantadas em florestas artificiais, os empresários e o setor produtivo, de um modo geral, podem ajudar a conservar a biodiversidade amazônica.

Reconhecimento global

O trabalho desenvolvido na Área de Interesse Relevante Ecológico (Arie) Seringal Nova Esperança pelo Doutor da Borracha no Acre rendeu a José Rodrigues de Araújo reconhecimento global. Ele carregou a Tocha Olímpica em 2016, durante passagem pelo Norte do país, e recebeu prêmios mundiais de empreendedorismo e turismo sustentável. “Eu fui considerado um dos maiores ambientalistas do mundo em 2006 e 2022, no Top 100 mundial. O Parque Ecológico Doutor da Borracha virou ponto turístico, e hoje estou montando um ambiente para contar a história do seringueiro, quando eles vieram do Nordeste para a Amazônia”, comentou.













Orgulhoso, o Doutor da Borracha se sente seguro e satisfeito com o trabalho que desenvolve de forma respeitosa e sustentável com a natureza. “Se eu ficasse desmatando, eu me sentiria inseguro de viver desse jeito. Mas, com o jeito que eu trabalho, eu me sinto firme. O sentimento é muito bom, porque eu consegui levar a história do meu avô e do meu pai para fora do Brasil. Eu me sinto muito feliz em Deus ter me dado esse dom, de artista, de artesão, e conseguir fazer essa mudança na borracha e ser valorizado”, afirma José Rodrigues de Araújo.