Novas regras do Open Finance vão possibilitar Pix por aproximação; entenda

O cliente vai poder escolher cadastrar a conta na wallet de sua preferência e utilizar a sua conta no Pix já pré-cadastrada para fazer pagamentos no ambiente presencial, por aproximação, e no ambiente on-line - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil))

O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) divulgaram nesta quinta-feira (4/7) novas regras no sistema Open Finance para viabilizar o pagamento via Pix por aproximação. O escopo deve diminuir etapas nos pagamentos on-line e possibilitar a oferta do Pix em carteiras digitais, as chamadas wallets.

“A mudança abrirá espaço para a realização de pagamentos por aproximação com o Pix, permitindo que o usuário realize a transação sem a necessidade de acessar o aplicativo de sua instituição financeira”, destacou o BC em nota.



De acordo com Janaína Pimenta Attie, do Departamento de Regulação do BC, as mudanças visam ampliar o uso pelas instituições financeiras e facilitar a vida do cliente. “Mediante um cadastro inicial, o cliente vai poder escolher cadastrar a conta na wallet de sua preferência e utilizar a sua conta no Pix já pré-cadastrada para fazer pagamentos no ambiente presencial, por aproximação, e no ambiente on-line”, disse em coletiva de imprensa.

Além dessa facilidade, a normativa traz melhorias no processo que já existe, de pagamentos com Pix no comércio eletrônico. “O cliente não vai mais precisar deixar a página de pagamento do e-commerce para concluir o pagamento com Pix, tendo que entrar no aplicativo de seu banco e autorizar a transação. Tudo isso será feito mediante a um pré cadastro, uma pré-autorização, em que ele deixará sua conta vinculada para conseguir fazer o pagamento direto na página”, explicou Attie.

As novas regras ampliam ainda o escopo de instituições que participam do ecossistema do Open Finance, passando a abranger instituições financeiras que são relevantes em segmentos, como por exemplo investimento e operações de câmbio. Com isso, a base de potenciais clientes beneficiados pelo Open Finance vai alcançar 95% dos usuários do Sistema Financeiro Nacional (SFN).



Super Apps



Por meio do compartilhamento de dados feito pelo Open Finance, os consumidores brasileiros já têm acesso a diversas soluções, como oferta de crédito mais barato, maior facilidade para portabilidade de crédito e de salário, além de economia com cheque especial. “A partir do Open Finance, as instituições financeiras irão criar Super Apps, consolidando todas essas soluções e informações em um único aplicativo, facilitando ainda mais a experiência do cliente e a oferta de novos produtos e serviços financeiros”, informou o BC.