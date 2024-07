Recife recebe Startup20, evento do G20 que discute inovação e empreendedorismo

Recife, capital de Pernambuco, recebe nesta quinta e sexta-feira (4 e 5/7) o Startup20, evento do G20 que discutirá empreendedorismo, tecnologia e inovação.

Realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com a Prefeitura do Recife, o Startup20 promoverá discussões sobre o universo das startups e contará com anúncios de novas linhas de crédito do CredPop e o início da circulação na cidade do Espaço Conecta Móvel.

O evento também celebra a assinatura do convênio entre a Prefeitura do Recife e a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que criará a plataforma C.O.R.E.T.O (Conexões para Revolução Empreendedora e Tecnológica Online), com o objetivo de promover a transformação econômica regional e nacional.

Ricardo Cappelli durante fala no Startup20, em Recife (foto: Yasmin Rajab/ CB / DAPress)

A abertura conta com a presença do presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, do secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Alencar, a presidente da Abstartups, Ingrid Barth e o prefeito de Recife, João Campos.

Durante os dois dias de evento, a programação conta com a presença de convidados de delegações estrangeiras, para discutir sobre desafios e oportunidades para empresas e profissionais na transformação digital, políticas públicas para o setor, crescimento e desenvolvimento sustentável, entre outros.

Autoridades reunidas no Startup20, evento do G20 realizado em Recife (foto: Yasmin Rajab/ CB / DAPress)