ABDI e Prefeitura do Recife firmam parceria para fomentar inovação na economia

Recife — A Prefeitura do Recife, em conjunto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), promove a plataforma C.O.R.E.T.O (Conexões para Revolução Empreendedora e Tecnológica Online), com o objetivo de promover a transformação econômica regional e nacional. A assinatura do contrato que autoriza a criação da plataforma ocorreu nesta quinta-feira (4/7), durante o Startup20, evento do G20, onde serão discutidos assuntos de relevância para o mundo das startups, tecnologia e da inovação.

A plataforma proporcionará um ambiente onde o setor produtivo, governo, academia e sociedade possam colaborar de maneira eficaz para identificar, fomentar e implementar soluções inovadoras. Ou seja, será uma maneira de unir diferentes setores da sociedade para identificar e resolver problemas de forma regionalizada, inovadora e colaborativa.

O projeto começará em Recife. A previsão é de que esteja operando daqui três meses e, daqui cerca de um ano, passe a funcionar no país inteiro. Para Ricardo Cappelli, presidente da ABDI, a cidade do Recife foi escolhida como laboratório inicial por conta do histórico em tecnologia e inovação, materializado pelo seu polo tecnológico de referência, seu ecossistema de inovação pujante e por iniciativas municipais.

“Vamos gerar novos negócios, novos empreendimentos, que dialoguem com as necessidades do século XXI. Estamos muito confiantes, achamos que vai dar muito certo, e a partir disso vamos reproduzir essa experiência para outras cidades do Brasil”, explica Cappelli.

Leia também: Recife lança tecnologia que antecipa cuidados e previne doenças

Por meio da plataforma, será possível realizar o acompanhamento dos negócios até a consolidação no mercado, além de permitir a conexão com os principais atores envolvidos e o acesso a oportunidades públicas e privadas que aceleram a entrega de soluções criativas, inovadoras e tecnológicas.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, destaca que o projeto vai “mobilizar talentos diversos, identificar demandas e oportunidades territoriais, e impulsionar a conexão entre diferentes atores do ecossistema, incluindo empresas, startups, instituições de ensino, incubadoras, aceleradoras e especialistas em tecnologia”.