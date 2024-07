Pesquisa revela que 78% dos brasileiros têm conta, mas poucos investem

O Pix tem ajudado os brasileiros a se bancarizar, mas a maioria da população ainda não consegue ou não sabe investir, de acordo com dados de um estudo encomendada pelo Mercado Pago ao Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (Ibpad). O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (15/7), foi realizado para celebrar os 30 anos do Plano Real e constatou que 77% dos entrevistados reconhecem que o acesso aos produtos financeiros foi um dos benefícios da moeda atual.

De acordo com a pesquisa, 78% dos brasileiros possuem alguma conta-corrente em alguma instituição financeira, física ou digital e o Sudeste é a região onde as pessoas mais têm a população bancarizada (84%), acima da média nacional. Esse percentual é superior à média da população bancarizada de países vizinhos, como México e Argentina, de 67% e de 72%, respectivamente, conforme dados de outra pesquisa do Mercado Pago e da Trendsity, de 2021.

O levantamento do Ibpad revelou ainda que 35% dos entrevistados abriram a primeira conta em uma instituição financeira para receberem o salário ou bolsa e 32% para realizarem e receberem o Pix. Além disso, 34% dos brasileiros não se sentem devidamente incluídos financeiramente, mas a maioria (66%) se considera incluído, muito incluído ou moderadamente incluído financeiramente.

Ignacio Estivariz, vice-presidente de Banco Digital do Mercado Pago, destacou que 63% dos entrevistados afirmaram que não investem porque não têm dinheiro ou não sabem. Segundo ele, o principal motivo para 54% dos brasileiros, é que não sobra dinheiro para investir. Outros 21% disseram que não fazem planos e 27% acham muito difícil ou não sabem como investir. “O interessante é que dos 78% dos brasileiros que são bancarizados, 45% disseram que conseguem investir até R$ 100 por mês e as mulheres podem investir mais”, afirmou o executivo, em entrevista aos jornalistas, ao lado do CEO (principal executivo) do Ibpad, Max Stabile.

Os executivos destacaram que, para 29% dos entrevistados, ter cartão de débito, mas sem acesso ao crédito é a principal razão da percepção de exclusão financeira. E apenas 22% dos entrevistados disseram que abriram uma conta para começarem a guardar dinheiro para metas e planos.

Conforme os dados apresentados por Estivariz, o primeiro motivo para os brasileiros investirem é o sonho da casa própria, que foi a resposta de 25,4% dos entrevistados e outros 22,2% não têm um plano específico”. “O que o brasileiro está procurando e o que chama a atenção é a disponibilidade imediata. Ganho diário sobre os recursos aparecem como dispositivos mais relevantes para investimentos”, destacou o executivo.

Estivariz lembrou ainda que, dos pouco mais de 60% dos entrevistados que não aplicam o dinheiro, um em cada três não investe por falta de conhecimento e isso fez com que o banco digital buscasse formas para oferecer mais informações sobre produtos e serviços financeiros aos clientes. "Temos trabalhado de maneira contínua para informar e democratizar o acesso aos serviços financeiros”, disse. Ele apresentou uma personagem virtual denominada Mari, que vai ajudar os clientes a investirem no banco digital e contou que instituição também lançou uma promoção para novos clientes que investirem em um Certificado de Depósito Interbancário (CDB) do Mercado Pago a oportunidade uma remuneração de até 130% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e com liquidez diária.

O valor da aplicação tem limite de até R$ 5 mil e precisa ser feita por meio do aplicativo do Mercado Pago no celular a partir de hoje até o dia 31 deste mês. Estivariz lembrou que, no caso da poupança, o investidor precisa esperar 30 dias para obter o rendimento, que está abaixo do CDI, que tem retorno próximo à taxa básica da economia (Selic), atuamente em 10,50% ao ano. “O rendimento diferenciado será para quem investir pela primeira vez. Vemos que o CDB é um dos primeiros produtos buscados por quem deseja começar a aplicar seu dinheiro”, ressaltou o executivo.

Ao todo, foram realizadas 12,4 mil entrevistas virtuais com pessoas de todo o país para a pesquisa. O estudo é o primeiro da empresa e a escolha dos entrevistados foi por meio de sorteios aleatórios, “seguindo os parâmetros práticos”, de acordo com o vice-presidente do Mercado Pago.