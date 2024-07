37% dos brasileiros fazem algum tipo de aplicação financeira

Entenda o golpe do Pix errado e saiba como não ser enganado - (crédito: EBC)

Quase 80% dos brasileiros têm, pelo menos, uma conta bancária, patamar acima dos países vizinhos da América Latina, contudo, a maioria não investe porque não tem dinheiro ou conhecimento, de acordo com dados de pesquisa do banco digital Mercado Pago divulgada, ontem, em comemoração aos 30 anos do Plano Real.

Em relação aos investimentos, 37% das pessoas responderam que fazem algum tipo de aplicação, mas a maioria,63%, não investe. Entre as principais razões não investirem são porque não sobra dinheiro ou por desconhecimento.

De acordo com o estudo, os brasileiros da Região Sudeste são os que mais possuem contas bancárias: 84%, acima da média nacional, de 78%. Essas taxas estão bem acima da taxa de países vizinhos, segundo ele. No México e na Argentina, por exemplo, esses índices são de 67% e de 72%, respectivamente, conforme dados de outra pesquisa do Mercado Pago e da Trendsity, de 2021.

Um dos destaques do levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (Ibpad) apontado pelo vice-presidente de Banco Digital do Mercado Pago no Brasil, Ignacio Estivariz, é que um dos motivos para que um em cada três brasileiros (32%) abrisse uma conta pela primeira vez foi para fazer ou receber um Pix.

Entre jovens de 18 a 24 anos, 50% disseram que abrem uma conta por causa do meio de pagamento instantâneo que caiu no gosto da população. "Tivemos uma grande surpresa, que mostra o impacto da evolução da tecnologia, da agenda do Banco Central", disse o executivo aos jornalistas ao apresentar a pesquisa. Segundo ele, 35% dos entrevistados abriram a primeira conta bancária para receber salário ou bolsa.

Conforme os dados do estudo, a lacuna entre conhecimento e investimento efetivo é alto, em média de 20 pontos percentuais. Quase a totalidade (90%) dos brasileiros conhece bem a poupança como investimento, mas apenas 45% investem nela. Outros 36% aplicam em criptomoedas, e 29% destinam o saldo da conta em rendimentos indexados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No Centro-Oeste, essa fatia chega a 50,1%.

A pesquisa revelou também que 77% dos entrevistados afirmaram que, durante os 30 anos do Plano Real, tiveram mais acesso aos produtos financeiros. Segundo o estudo, 38% das pessoas lembram de quando a moeda foi criada, outros 30% não lembram, mas já ouviram falar, e 32% não lembram. O estudo mostrou também que, entre os investidores, o principal motivo para os brasileiros aplicarem o dinheiro é o sonho da casa própria, que foi a resposta de 25,4% dos entrevistados, e outros 22,2% não têm um plano específico.