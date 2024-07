Llama 3.1: Meta exclui Brasil de lançamento de IA generativa

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil(ANPD),entendeu que as alterações na política de privacidade da Big Tech poderiam causar "dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais" dos brasileiros. - (crédito: Sebastien Bozon/AFP )

A Meta, empresa por trás de plataformas como Instagram, WhatsApp e Facebook, anunciou recentemente sua nova inteligência artificial generativa, chamada Llama 3.1. Essa tecnologia foca em gerar texto e promete integração total com aplicativos de mensagens e redes sociais. No entanto, a Meta AI não chegou oficialmente ao Brasil.

Apesar de estar disponível em países da América do Sul, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru, a Meta afirmou que “devido a incertezas regulatórias locais, a IA da Meta não estará disponível no Brasil neste momento".

“Continuaremos trabalhando em colaboração com as autoridades locais competentes para que o Brasil tenha acesso e seja devidamente atendido pelo mesmo nível de inovação em IA que estamos levando a outros países, inclusive na América Latina” disse a Meta em nota ao Correio.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil (ANPD), entendeu que as alterações na política de privacidade da Big Tech poderiam causar “dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais” dos brasileiros. Por outro lado, a empresa norte americana considera o caso como “incertezas regulatórias locais”.

Além de cancelar lançamentos de IA, a empresa também encerrou recursos como a criação de figurinhas no WhatsApp a partir de inteligência artificial. Ferramenta funcionava através de comandos enviados para o aplicativo que gerava automaticamente o “sticker”, de acordo com o texto escrito no comando.

Na União Europeia, assim como no Brasil, não será lançado o novo modelo de IA, a Meta culpou a decisão por um comportamento “imprevisível” dos órgãos reguladores do bloco.



*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca

