Governo lança Voa Brasil para aposentados e anuncia nova etapa para estudantes

O governo federal lançou, nesta quarta-feira (24/7), o programa Voa Brasil. A primeira fase da iniciativa é focada somente em aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, independente da faixa de renda. Esse público terá acesso a dois bilhetes aéreos por até R$ 200 o trecho. Será cobrada ainda a taxa de embarque.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que 3 milhões de passagens já estão disponíveis a partir desta quarta-feira para compra no site https://voabrasil.sistema.gov.br/login. É preciso ter conta prata ou ouro no gov.br para acessar. Os bilhetes são pessoais e intransferíveis.

"Demorou um ano, demorou 9 meses, mas não é fácil fazer um programa para 23 milhões de brasileiros. A gente sabe o tempo que demorou o Bolsa Família, o Pronatec, o Prouni, outros programas importantes", alegou Costa Filho ao falar sobre a morosidade do lançamento do programa.

"O Voa Brasil Aposentados é o primeiro programa de inclusão social da aviação aérea brasileira. Estamos abrindo a possibilidade para que mais brasileiros possam viajar pelo país, fazer turismo ou reencontrar parentes. A inclusão gera emprego e renda, gera desenvolvimento econômico", emendou.

O Brasil tem cerca de 23 milhões de aposentados. Desse total, a grande maioria delas, cerca de 95%, recebe até dois salários mínimos.

A ideia inicial era mais ampla, e incluía também alunos do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Esse grupo ficará para uma segunda fase, ainda sem data definida.

"Na segunda fase do Voa Brasil, vamos incluir estudantes do Prouni, do Pronatec. Mas isso não é uma tarefa simples", afirmou Costa Filho.

O Voa Brasil não envolve subsídio governamental para a aquisição de passagens aéreas, funcionando com base na liberdade de oferta das companhias aéreas aos beneficiários do programa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou do lançamento em Brasília, já que está na reunião do G20, no Rio de Janeiro. O presidente foi representado pelo vice, Geraldo Alckmin.