Setor de serviços registra maior saldo de novos empregos formais no 1º semestre

Entre os cinco grandes grupos de atividades econômicas do país, os serviços foram os que mais avançaram na primeira metade de 2024. Dados divulgados nesta terça-feira (30/7) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e que integram o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam que 716,9 mil novos postos de trabalho foram gerados pelo setor no primeiro semestre, o que representa mais que a metade (55,1%) de todos os empregos gerados no período em todo o país.

Entre os destaques do primeiro semestre para o setor de serviços, estão as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que geraram 280 mil novos postos de trabalho nos seis primeiros meses do ano. Já os serviços de administração pública, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais tiveram saldo positivo de 260 mil empregos no período.

Ao mesmo tempo, a indústria registrou o segundo maior saldo de empregos formais no primeiro semestre, com 242,3 mil novos postos de trabalho, com destaque para a fabricação de álcool (11,7 mil) e de embalagens de material plástico (7,7 mil), que tiveram os melhores resultados neste período.

Na comparação com os seis primeiros meses do ano anterior, houve crescimento de 78,3% de novos empregos em 2024.

Na sequência, aparecem os setores de construção (180 mil novos empregos), comércio (86 mil) e agropecuária (73 mil), que completam a lista dos cinco grandes grupos pesquisados pelo MTE, e que registraram saldo positivo na primeira metade do ano.

Os estados de São Paulo (379 mil), Minas Gerais (162 mil) e Paraná (109 mil) tiveram os maiores saldos positivos de empregos formais nesse período.