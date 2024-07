Smartphones Android poderão fazer pagamentos via pix na carteira Google

A ação ocorrerá por meio da carteira do Google, graças a um sistema do compartilhamento de dados com dois bancos: C6 Bank e PicPay - (crédito: Adrien/Unsplash)

Usuários de smartphones do modelo Android poderão usar o aparelho para fazer pagamentos via pix por meio da carteira do Google. Essa possibilidade, anunciada em coletiva de imprensa realizada pelo Google nesta terça-feira (30/7), abrangerá clientes com contas no C6 Bank e no PicPay.

De acordo com Elisa Joia, head de operações de pagamentos do Google para América Latina, a ativação da funcionalidade pix na carteira do celular ficará disponível “aos poucos para os clientes”. “A implementação será feita por fases, pegando grupos de clientes”, explicou a representante do Google. Ela, porém, não detalhou quais serão os critérios para decidir quem serão esses clientes e nem quantos usuários de Android e dos dois bancos serão contemplados com a novidade nesta terça-feira.

“O Google continua investindo no Brasil e um de nossos objetivos é oferecer a melhor carteira digital para os brasileiros. Temos colaborado com a indústria e reguladores para assegurar uma presença sólida e um produto de qualidade. Ter o Pix como uma forma de pagamento é um movimento natural para atender plenamente às demandas de pagamentos do país", comentou a representante do Google.

Como vai funcionar?

Para ativar a função pix no celular Android, o usuário terá de ser cliente dos dois bancos selecionados, além de conectar a carteira do Google no aplicativo das instituições financeiras. Uma vez vinculada a conta, a opção do Pix aparecerá automaticamente na Carteira do Google na tela inicial. Com isso, basta selecionar a forma em que deseja fazer o Pix — seja digitando a chave, usando o recurso copia e cola (compras on-line), ou apontando a câmera para o QR Code da maquininha do comerciante, quando for usar em lojas físicas.

O pix via carteira do Google será possível graças ao compartilhamento de dados entre instituições bancárias — o open finance —, anunciado pelo Banco Central em 2021. O fato de o usuário do smartphone Android poder fazer pagamentos via pix, segundo Elisa Joia, proporcionará mais praticidade ao consumidor.

Instaurado em 2020 pelo BC, o pix foi o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros no ano passado, com 42 bilhões de transações. Para o Maxnaun Gutierrez, head de produtos de pessoa física do C6 Bank, a possibilidade de fazer pagamentos via pix por meio da parceria entre o banco e o Google será uma forma de aproximar a instituição do cotidiano de seus clientes.

“Nosso papel é proporcionar melhor experiência ao usuário. O Pix já é o meio de pagamento mais usado no país. Oferecer a possibilidade de vincular o Pix à Carteira do Google é parte da nossa missão de facilitar a vida financeira dos nossos clientes”, afirmou o representante do banco C6.

Na mesma linha que Gutierrez, o diretor de Wallet e Banking do PicPay, Pedro Romero, destacou a possibilidade de a carteira do Google permitir o pix a clientes do banco como uma estratégia para se aproximar do dia a dia dos clientes.

"O Pix é central na estratégia do PicPay e no dia a dia dos clientes. É uma grande porta de entrada para o ecossistema e um dos produtos cuja utilização mais cresce a cada mês. Construir essa parceria com o Google vai deixar esses pagamentos ainda mais rápidos e seguros", classificou.