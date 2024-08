Ministra critica dependência brasileira de insumos farmacêuticos importados

Hoje em dia, apenas 50% dos esquipamentos médicos são produzidos no Brasil. - (crédito: TJMG / Reprodução)

A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, deu destaque a grande dependência brasileira de insumos farmacêuticos importados, nesta quinta-feira (1°/8), no programa Bom dia, Ministra produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A ministra aponta que a dependência externa dos produtos chega a 90%.



“Assistimos bem o quanto é nefasta a nossa dependência nessa área de saúde. Assistimos isso durante a pandemia de covid-19. Dependemos de respiradores, que são equipamentos de média complexidade, e até de máscaras, revelando o quanto é cruel a situação”, disse. Atualmente, 50% dos equipamentos médicos são produzidos no Brasil.



‘Não podemos ter a realidade que temos hoje: um deficit na balança comercial de R$ 20 bilhões que significa o segundo déficit da balança comercial”, completou.



Problemas



A elevada dependência brasileira em insumos farmacêuticos é problemática por questões cambiais, como explica Jéssica Maia, consultora especializada em saúde. “A gente fica sujeito a flutuações no câmbio que podem aumentar o custo desses produtos de forma bastante elevada com a desvalorização do dólar.”



Mas esse não é o único risco, com a dependência nacional crônica dessas importações, o país está mais sujeito a crises de acesso. Ou seja, situações de calamidade como visto em 2020, com a covid-19, podem abalar ainda mais a disponibilidade de medicamentos importantes para as farmácias brasileiras.



“Na pandemia, com o fechamento dos mercados, os sistemas de transporte e o lockdown essa importação ficou muito mais dificultada. O risco do desabastecimento é mais elevado quando você tem menos controle da produção.”, explicou.