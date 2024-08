Seja você mesmo: inteligência artificial valoriza autenticidade nos currículos

As tradicionais dicas para conseguir um emprego estão cada vez mais obsoletas. Com o avanço da tecnologia e a crescente utilização de inteligências artificiais (IAs) nos processos seletivos, as empresas buscam formas mais eficientes de encontrar os candidatos ideais.

Grandes varejistas do Distrito Federal já utilizam sistemas de IA que analisam os currículos de forma mais profunda e precisa. Treinadas com bilhões de textos, essas ferramentas são capazes de entender o contexto e o significado das informações contidas nos currículos, identificando os candidatos mais alinhados com as exigências da vaga.

"Em muitas oportunidades, a clareza sobre seu perfil comportamental é mais importante do que o currículo" Patrick Gouy, especialista em IA e criador da Recrut.AI

Com a IA, a preocupação com palavras-chave específicas e formatações complexas diminui. O foco agora está na clareza e na relevância das informações. "Com a evolução da tecnologia, é cada vez mais importante o candidato se mostrar como é. Em muitas oportunidades, a clareza sobre seu perfil comportamental é mais importante do que o currículo", afirma Patrick Gouy, especialista em IA e criador da Recrut.AI, eleita a melhor HRtech do país.

Dicas para um currículo eficaz na era da IA:

Monte um CV que seja claro e direto; Separe bem as seções (sobre você, escolaridade, experiências, outros cursos etc.); Evite abusar de elementos visuais para indicar proficiência ou conhecimentos técnicos. Não use ícones, barras ou outros elementos que podem não ser lidos; Conte sua história profissional. Lembre-se: os algoritmos entendem o que você escreve, então jogue isso a seu favor para criar uma história única; Está liberado usar jargões específicos da sua área de atuação livremente; Inclua links para suas redes profissionais (LinkedIn, Github, etc.) caso isso ajude na diferenciação do seu perfil; Inclua sua localização. Não há necessidade de colocar seu endereço completo, mas se puder inclua cidade, unidade da Federação e CEP; Não minta jamais.