Participação de mulheres é destaque no setor de franquias, diz ABF

A Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgou um estudo, nesta quinta-feira (22/8), ressaltando que o setor de franquias cada vez mais diverso. Segundo o levantamento, as mulheres são maioria nas redes franqueadoras. A participação passou de 46% para 57%, uma alta de 11 pontos porcentuais na amostra, entre 2015 e 2024.

Os dados indicam ainda uma alta da presença feminina nos cargos de liderança das empresas franqueadoras, de 19% para 29% no período analisado. Em relação às operações franqueadas, a pesquisa aponta que elas também passaram a ser maioria, elevando a fatia de 48% para 51% no período pesquisado. Na liderança dessas operações franqueadas, identificou-se que 3 em cada 10 (32,2%) são mulheres.

Entre as razões para esse crescimento está o maior alcance das mulheres a cursos de formação profissional, uma vez que a tecnologia tem democratizado o acesso a informações e recursos; o crescimento de redes de apoio e programas de mentoria voltados para mulheres; as alterações nas dinâmicas familiares (com uma maior participação dos pais em tarefas domésticas e cuidados com os filhos, permitindo às mulheres buscarem mais oportunidades para empreender e trabalhar); além das próprias empresas estarem mais engajadas na promoção da diversidade em seus quadros.

Outro dado que comprova esse movimento no mercado é o da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (PNAD). do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados, há um recorde histórico de mulheres ocupadas: 43,380 milhões em 2023. São classificadas como ocupadas as pessoas que exerceram atividade profissional (formal ou informal, remunerada ou não) durante pelo menos uma hora completa na semana de referência da pesquisa.

Para Cristina Franco, presidente do Conselho da ABF, primeira e única mulher a presidir a entidade por dois mandatos (2013 a 2016), a evolução da participação feminina no franchising é um sinal de progresso e inovação.

“Sabemos que empresas mais diversas e inclusivas são mais eficientes e lucrativas e o franchising oferece um caminho mais estruturado e acessível para empreendedores de todos os perfis. Isso é muito benéfico, especialmente para as mulheres que buscam equilibrar responsabilidades familiares, empresariais e profissionais", disse.