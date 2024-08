'Temporada das Hordas Infernais': os detalhes da nova temporada de 'Diablo IV'

Lançado há pouco mais de um ano, Diablo IV, o RPG da desenvolvedora Blizzard, tem uma nova temporada. Intitulada como "Temporada das Hordas Infernais", ela narra as consequências do retorno de Lilith, grande vilã da franquia, ao Santuário.

As hordas, disponíveis a partir da dificuldade 3, são recursos baseados em ondas que podem ser enfrentadas sozinhas ou em grupo de jogadores. Nelas, é possível obter "Oferendas Infernais", que permitem decidir entre três dádivas e flagelos diferentes para aprimorar as Hordas Infernais e aumentar a intensidade do desafio, aumentando a potência de seus inimigos e melhorando as recompensas finais. Para enfrentar o novo desafio, o jogador terá ressurreições limitadas para resistir às Hordas Infernais.

Outra novidade é que, após concluir a última onda das Hordas Infernais, o jogador enfrentará o Conselho Corrupto (vindos do Diablo II) — sacerdotes corrompidos com ataques individuais exclusivos. De acordo com a desenvolvedora, as dádivas e flagelos aplicados nas ondas também valem para o confronto contra o Conselho Corrupto.

No total, são cinco membros do Conselho Corrupto, sendo que cada um deles tem habilidades únicas. Toda vez que enfrentar o conselho no fim da Horda Infernal, três membros diferentes serão selecionados aleatoriamente para lutar contra o jogador.

O Conselho é o grande chefe das Hordas Infernais. (foto: Reprodução/Blizzard)

Para desbloquear as hordas, é necessário ter uma Bússola Infernal, item que pode ser obtido ao abrir baús misteriosos, baús de aço e ao exterminar porta-vozes da perdição em Marés Infernais. Os níveis da bússola vão de 1 a 8, o que altera a dificuldade de exterminar os inimigos e diminui a quantidade de ressurreições, mas melhora a qualidade das recompensas obtidas ao final do desafio.

Durante a temporada, também é possível lutar nas masmorras de Brecha Infernal, que estão espalhadas pelo mapa. Assim que terminar de explorar uma, o jogador poderá escolher uma Oferenda Infernal opcional antes de enfrentar o último chefe.

Reprodução/Blizzard (foto: Reprodução/Blizzard)

Éder e Masmorras

Durante os combates nas hordas, é possível coletar Éter Ardente para usar ao final da sessão e desbloquear recompensas — eles podem ser utilizados para desbloquear Espólios do Inferno, que concede materiais de evocação, itens com um afixo superior garantido e uma chance de obter novos únicos e lendários.

Nas Masmorras de Brecha Infernal, caso o jogador aumente a dificuldade do desafio, é possível ganhar mais Éder Ardente, em baús ao final de cada masmorra.

Conforme o jogador evolui, o desafio fica mais difícil. (foto: Reprodução/Blizzard)

A quinta temporada de Diablo IV também traz mais de 50 novos itens únicos e lendários. As armas poderão ser obtidas nos dois reinos da temporada. Todos esses novos itens únicos e lendários podem ser obtidos exterminando inimigos em Santuário. Vale lembrar que armas que carregam qualidades infernais têm mais chance de aparecer em Espólios do Inferno, durante as Hordas Infernais.

Passe de batalha

Os itens da nova temporada vem recompensar a luta contra a horda. (foto: Reprodução/Blizzard)

Assim como nas temporadas anteriores, uma das principais atrações são a Jornada de Temporada e o Passe de Batalha. Na primeira, o jogador precisa avançar nas missões, que são divididas em sete capítulos, para receber recompensas como novos aspectos lendários e três Pergaminhos da Amnésia, que concedem uma redefinição gratuita da árvore de habilidades e do Quadro de Excelência.

A Jornada de Temporada também concede o “favor”, um recurso do jogo que é utilizado para avançar nos graus do Passe de Batalha — que tem 90 graus de recompensa: 28 graus gratuitos e 62 graus premium.

Todos aqueles que criarem um personagem para a nova temporada de Diablo IV ganharão: 20 cinzas fumegantes (para adquirir e aprimorar Bênçãos da Temporada); cinco armaduras básicas (roupa de interpretação); cinco transmogrificações de armas; um troféu de montaria; um título (prefixo e sufixo); e um Portal da Cidade.

Os jogadores que adquirirem o Passe de Batalha Premium terão direito a recompensas exclusivas, como os Conjuntos de Armadura do Arqui-inimigo Despertos, platina e mais, incluindo a Armadura de Montaria do Arqui-inimigo Desperta, Montaria Corcel Etérico Desperto e o Troféu de Montaria Braseiro da Alma, desbloqueado no Grau 90. Confira mais detalhes e valores no site oficial do Diablo IV.

Bênçãos

De acordo com a Blizzard, existem duas novas bênçãos específicas para a Temporada das Hordas Infernais (vale lembrar que os bônus obtidos das cinco Bênçãos da Temporada duram somente até o final das Hordas Infernais):

- Urna de Espólios: Aumenta a chance de receber um item lendário de baús de Espólios do Inferno, encontrados ao combater as Hordas Infernais;

- Urna de Conhecimento Abissal: Aumenta a chance de receber um Pergaminho Abissal de baús de Espólios do Inferno, encontrados ao combater as Hordas Infernais.

Diablo IV está disponível para PC, por meio do Battle.net, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Blizzard Brasil

Saiba Mais Diversão e Arte Longa ‘A Câmera’ estreia no Cine Brasília na segunda-feira (19/8)

Longa ‘A Câmera’ estreia no Cine Brasília na segunda-feira (19/8) Diversão e Arte Matthew Perry: assistente pessoal foi quem injetou droga que matou o ator

Matthew Perry: assistente pessoal foi quem injetou droga que matou o ator Diversão e Arte Nina Fernandes assina com a Sony Music e lança ‘Sussurro’

Nina Fernandes assina com a Sony Music e lança ‘Sussurro’ Diversão e Arte Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de agosto de 2024

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de agosto de 2024 Diversão e Arte Foster The People lança o aguardado álbum ‘Paradise State Of Mind’

Foster The People lança o aguardado álbum ‘Paradise State Of Mind’ Diversão e Arte Conheça as 20 bandas de rock mais tocadas do Spotify