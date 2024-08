Justiça revoga prisão preventiva contra ex-CEO das Lojas Americanas

Com o pedido aceito de habeas corpus aceito, o nome de Miguel vai ser retirado da difusão vermelha da interpol - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Tribunal Regional Federal da 2° Região (TRF-2) concedeu o habeas corpus em favor do empresário Miguel Gutierrez, ex-CEO das Lojas Americanas, nessa terça-feira (20/8). Ele é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de esquema de fraude bilionária na contabilidade da empresa. A decisão do colegiado foi unânime.

Gutierrez tem dupla cidadania e mora em Madri, na Espanha. Ele chegou a entrar na lista de difusão vermelha da Interpol, mas foi preso no final de junho a pedido das autoridades brasileiras. O ex-CEO foi solto após entregar o passaporte para as autoridades espanholas e se comprometer a seguir as medidas cautelares.

Com o pedido aceito de habeas corpus aceito, o nome de Miguel dele será retirado da difusão vermelha da interpol. Segundo o desembargador Flávio Lucas, não houve “fuga de jurisdição”, pois, mesmo morando na Espanha, Gutierrez continuava à disposição da Justiça brasileira.

O ex-CEO e outros diretores da Americanas são acusados pelos crimes de manipulação de mercado e formado uma associação criminosa para promover a lavagem de dinheiro.

*Estagiária sob supervisão de Luana Patriolino