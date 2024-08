Anac aprova repasse de R$ 425 milhões para reconstrução de aeroporto do RS

O aeroporto é responsável por 90% do tráfego aéreo do estado - (crédito: ESTADÃO CONTEÚDO)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou, nesta sexta-feira (23/8), o repasse de R$ 425,9 milhões para a reconstrução do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas chuvas no estado. A decisão ocorre em meio a um impasse entre concessionária e seguradora sobre quem vai arcar com o prejuízo.

O aeroporto foi fechado integralmente em 3 de maio após as águas das enchentes invadirem as pistas e os terminais. O local abriu parcialmente em julho, para embarques e desembarques. O terminal é responsável por 90% do tráfego aéreo do estado.

O dinheiro será repassado para que a Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto, consiga reabrir em 21 de outubro, depois de 5 meses paralisado.

O repasse é um adiantamento do governo para que o aeroporto seja aberto o mais rápido possível, mesmo com o impasse da concessionária e da seguradora. A Chubb não finalizou a avaliação exata dos custos que precisam ser arcados pelo governo por conta do atraso das negociações. Caso o valor passado for menor do que o necessário para a reconstrução, transferências futuras podem ser efetuados.

*Estagiária sob supervisão de Luana Patriolino