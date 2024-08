Campos Neto parabeniza Galípolo por indicação à presidência do BC

Antes de assumir o cargo de diretor do Banco Central, por nomeação do próprio Lula, Galípolo foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (MF). - (crédito: Washington Costa/MF )

O presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, parabenizou o atual diretor da instituição, Gabriel Galípolo, pela indicação à sucessão do comando da autarquia. A mensagem foi transmitida em nota publicada pelo BC, nesta quarta-feira (28/8), logo após o anúncio da indicação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Campos Neto tem trabalhado de forma harmônica e construtiva com o diretor Galípolo desde a sua chegada ao Banco Central. Campos Neto deseja a Galípolo muito sucesso nessa nova fase da sua vida profissional”, declarou, em nota, o BC, que ainda informou que, após o período de sabatina e aprovação no Senado Federal, a transição ocorrerá da “maneira mais suave possível”.

A indicação de Gabriel Galípolo já era aguardada entre os membros do Banco Central e pelo próprio governo federal. Ao lado de Haddad, o economista afirmou que a nova missão é “uma grande responsabilidade”.

Antes de assumir o cargo de diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. De perfil heterodoxo, ele foi escolhido para ser o braço direito de Haddad pelo alinhamento de ideias com o ministro e o presidente da República.