Lula é o líder político com a imagem mais positiva, diz Atlas; Lira, o pior

Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira (28/8), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o líder político com imagem mais positiva (50%) no Brasil, seguido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (48%). Os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin também têm imagens positivas entre as mais altas.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tem o pior índice (7%), aliado à maior rejeição: 81%. O Instituto Atlas ouviu 5.481 pessoas, entre sábado (24/8) e terça-feira (27/8). A margem de erro é de um ponto percentual — tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança é de 95% — o que significa que o resultado será o mesmo, dentro da margem de erro, em 95 a cada 100 pesquisas realizadas.

Dados da pesquisa Atlas divulgada nesta quarta-feira (foto: Reprodução)

A pesquisa Atlas Intel também detectou que a aprovação de Lula segue estável entre os brasileiros, oscilando um ponto percentual para baixo desde a última sondagem de opinião pública realizada, em junho. O percentual dos que aprovam está em 50,9%, contra 46,4% que desaprovam. Os que não sabem representam 2,7%.

Imagem positiva, segundo o Instituto Atlas

Lula: 50%

Tarcísio de Freitas: 48%

Haddad: 45%

Marina Silva: 44%

Simone Tebet: 44%

Alckmin: 43%

Bolsonaro: 42%

Michelle Bolsonaro: 42%

Janja: 40%

Ronaldo Caiado: 28%

Sergio Moro: 27%

Rodrigo Pacheco: 16%

Ciro Gomes: 15%

Arthur Lira: 7%