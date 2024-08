Vidente analisa chance de Pablo Marçal em SP: "Sorte vira azar"

Em uma disputa acirrada pela Prefeitura da cidade de São Paulo, a cigana Sulamita — conhecida vidente das redes sociais — fez um vídeo onde analisa as chances de Pablo Marçal (PRTB) vencer as eleições municipais.

No começo do vídeo, Sulamita fala sobre a corrida eleitoral e reitera que fará uma tiragem apenas sobre o candidato do PRTB. Como de costume, a cigana fez dois jogos simultâneos de nove cartas com dois baralhos distintos.

Em um primeiro momento, a cigana falou sobre numerologia e revelou que Pablo entrará em um ano pessoal 3, que significa ascensão, crescimento e muito sucesso.

Depois, ela começou a fazer os jogos e mostrou a carta da 'Criança', que significa a ascensão e crescimento no baralho cigano. Na sequência ela faz um porém de que, apesar da carta ser positiva, ela veio acompanhado de várias cartas das quais chamou de "pesadas".

Sulamita mostrou as cartas dos 'Dados', do 'Poço' e das 'Nuvens', que estava presente em ambos os jogos, e foi relacionada à carta da 'Cruz'.

"É como se a energia positiva se virasse contra ele", pontuou, mas destacou que ele tem muita chance de entrar na política.

Com as cartas centrais do jogo como 'Aliança' e 'Âncora', além da do 'Sentimento', dos 'Caminhos', dos 'Navios', da 'Torre' e do 'Urso', a cigana afirma: "Quanto mais tentam prejudicar ele, mais os caminhos dele se abrem para que ele possa entrar como prefeito".

"Nasceu para brilhar, para ajudar pessoas, mas não dentro da política", frisou também.

Contudo, Sulamita afirmou que pela energia que sente dele, vê que ele não é um homem de "entregar os pontos" e que, portanto, se insistir em seguir na tentativa de entrar na política, ele vai conseguir.

Por fim, elas mostrou as cartas da 'Cruz', 'Espiritualidade' e 'Chicote' e ponderou novamente: "Ele entrando na política é como se ele mudasse todo o rumo da vida dele. É como se ele transformasse toda a sorte dele em azar".

Veja a leitura na íntegra: