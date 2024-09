Fundo de Segurança Pública executou quase R$ 618 mi em bens e obras neste ano

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que, desde o início do ano, o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) já executou R$ 618,6 milhões em bens e obras nos estados e no Distrito Federal. O valor é quase o total liquidado em 2023.

Só em agosto, foram R$169,1 milhões. Os recursos vêm das transferências fundo a fundo, que são obrigatórias e feitas pelo FNSP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do MJSP, aos estados e ao Distrito Federal. Os estados e o DF já empenharam R$1 bilhão para futura liquidação.

“A alta liquidação dos recursos já repassados via fundo a fundo corrobora a eficiência da política de integração e de escuta adotada pela atual gestão, em demonstração aos avanços do investimento na segurança pública, compromisso do governo federal”, destacou Camila Pintarelli, diretora do FNSP.

Durante todo 2024, os recursos foram utilizados para compra de viaturas blindadas, armamentos letais e não letais, ambulâncias, caminhões, uniformes, itens para quarteis, entre outros. Além disso, também tiveram verbas destinadas para centros integrados de comando e de controle e policlínicas para o atendimento de saúde de profissionais das forças de segurança.