Empreendedores não estão buscando crédito, diz presidente do Sebrae Nacional

Investir em um empreendimento é o sonho de muitos brasileiros, e para 20 milhões de microempreendedores isso já é realidade. De acordo com o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, o Brasil precisa desses empresários para melhorar a economia, já que 95% das empresas no país são micro ou pequenas. Em entrevista ao Podcast do Correio, desta segunda-feira (9/9), ele explicou alguns dos mecanismos que o Sebrae oferece para facilitar a vida de quem quer investir em um negócio.

Uma das formas de fazer crescer um empreendimento é por meio de crédito. De acordo com Décio, o Sebrae aumentou a política de créditos para os microempreendedores em 30 vezes, de R$ 1 bilhão para R$ 30 bilhões, para pulverizar as pequenas empresas.

“Mesmo assim, 88% dos MEIs não acessam os créditos. Agora, imaginar que, em uma economia como a nossa, onde 95% das empresas são micro e pequenas, o que corresponde a 55% dos empregos formais, o setor não mantém acesso aos créditos, ou seja, nós somos os excluídos deste ambiente tão importante para fortalecer a longevidade dos negócios e fazer escala com a economia brasileira”, argumenta.

Décio entende que o papel do Sebrae é incentivar e garantir que o micro e pequeno empreendedor se sintam confortáveis para fazer um investimento sem risco pelo Sebrae. “O Brasil não tem cultura de crédito. Então, quando o microempreendedor encontra essa porta de oportunidade, ele acha que aquele lugar não foi feito para ele, porque não tem garantia. E, em um país como o Brasil, temos ainda um processo cultural muito cruel: nós não temos a cultura de avalisar um para o outro, não temos o espírito de solidariedade quando se trata do mercado financeiro”, diz.

“Mas, nós do Sebrae, fizemos um Fundo Garantidor, onde o micro e pequeno empreendedor podem ter a garantia do investimento. Com a garantia do Sebrae, automaticamente, o risco cai e os juros caem também. Então, o Sebrae vai pegar na mão do microempreendedor e vai fazer ele pegar o crédito na garantia e de que ele vai ter a consolidação do seu negócio e saber que ele não vai sair quebrado no outro dia”, completa.



