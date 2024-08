Deputado do DF apresenta proposta de criação da Medalha Silvio Santos

O deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos-DF) apresentou um projeto de resolução que institui a Medalha Silvio Santos, a ser concedida pela Câmara dos Deputados. A proposta foi feita no último sábado (17/8), dia do falecimento do apresentador e empresário.

De acordo com o projeto, a honraria tem como objetivo perpetuar o legado de Silvio Santos, reconhecendo aqueles que seguem seus passos e contribuem para o avanço desses setores no Brasil.

Gilvan Máximo destacou que a medalha é uma forma de garantir que o Homem do Baú continue a inspirar futuras gerações. “Ele foi mais do que um apresentador, foi um símbolo de inovação, carisma e dedicação ao público brasileiro. Sua capacidade de se conectar com as pessoas e seu compromisso com o bem-estar social o tornam uma referência para todos nós”, destacou o deputado.

A ideia é que a Medalha Silvio Santos seja entregue, anualmente, em dezembro, a 10 pessoas e cinco instituições, públicas ou privadas, que se destacarem pela contribuição ao desenvolvimento da comunicação, do entretenimento, da filantropia e do empreendedorismo no país.

O projeto também prevê que a escolha dos agraciados será realizada por uma comissão julgadora, formada pela Segunda Secretaria e pela Comissão de Comunicação e Audiovisual da Câmara dos Deputados.