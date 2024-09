Servidores do Tesouro Nacional e da CGU pedem fim de assimetrias remuneratórias

Servidores da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram um ato na frente da sede do Ministério da Fazenda, na tarde desta quinta-feira (12/9), com o objetivo de pressionar o governo federal a abrir uma nova mesa de negociação com a categoria.

O ato ocorreu durante uma reunião de representantes dos servidores com o ministro Fernando Haddad, além do ministro da CGU, Vinicius de Carvalho. O encontro serviu para reiterar as propostas defendidas pela categoria, e não resultou em nenhum avanço até o momento.

A classe defende a manutenção dos atuais níveis de progressão da carreira e a correção de assimetrias remuneratórias com carreiras de mesmo nível. Também reivindicam o cumprimento de um acordo firmado em 2015, com o governo, que prevê mudança no requisito de ingresso para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle, passando de nível médio para superior.

Os servidores da STN e da CGU realizaram uma nova paralisação de 24 horas na última terça-feira (10/9). A greve da categoria gera atrasos nas operações de crédito e auditorias. Programas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Financiamento à Exportação (Proex) e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) também são afetados.