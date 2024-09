Incêndios: Haddad não comenta sobre conversa em reunião com Lula no Planalto

"Vou ter que atender a um pedido do presidente", limitou-se a dizer, ao entrar no edifício do ministério, sem especificar o pedido - (crédito: Raphael Pati)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou à sede da pasta no fim da manhã desta segunda-feira (16/9), pouco após reunião no Palácio do Planalto com foco nas ações do governo sobre os incêndios registrados no país. Haddad falou brevemente com a imprensa somente para avisar que a Casa Civil se pronunciará sobre o encontro.

"Vou ter que atender a um pedido do presidente", limitou-se a dizer, ao entrar no edifício do ministério, sem especificar o pedido.

Leia também: Lula reúne ministros e órgãos ambientais para discutir queimadas

Além de Haddad, a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será retomada hoje à tarde, inclui o vice-presidente Geraldo Alckmin; os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Paulo Pimenta (Secom), Jorge Messias (AGU), bem como líderes do governo no Congresso e representantes do Ibama, do ICMBio e do Ministério da Saúde.

Com informações de agências

