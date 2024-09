Lula reúne ministros e órgãos ambientais para discutir queimadas

O presidente Lula sobrevoou o Parque Nacional de Brasilia para ver de perto o incêndio no local. Ao longo do fim de semana, foram 6,2 mil focos no país - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (16/9) com ministros e autoridades ambientais para discutir o aumento das queimadas no Brasil. O encontro tratou de medidas para tentar conter a crise ambiental, e foi convocado ontem (15) pelo petista após incêndio no Parque Nacional de Brasília. A reunião foi pausada por volta da hora do almoço, mas será retomada à tarde. Há expectativa que novas medidas sejam anunciadas.

Participaram do encontro o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), bem como o advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, além dos líderes do governo, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA), no Senado, e José Guimarães (PT-CE), na Câmara.



Também estiveram presentes representantes do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, representantes do ICBMBio e o secretário-executivo da Saúde, Swedenberger Barbosa.

A reunião teve início por volta das 9h30, e foi convocada pelo presidente Lula, após um sobrevoo para acompanhar os estragos feitos pelo incêndio no Parque Nacional. O chefe do Executivo deixou o encontro por volta do meio-dia para participar de um evento no Palácio do Itamaraty e o debate foi pausado logo depois.

Governo é cobrado por queimadas

O encontro será retomado à tarde com o presidente Lula. Segundo interlocutores do Planalto, está prevista uma coletiva de imprensa no fim do dia com os ministros presentes no encontro para tratar dos incêndios florestais.

O governo está sob pressão para tomar medidas efetivas contra as queimadas, que atingem diversas regiões no país. Os incêndios geram fumaça que chegaram a cobrir 60% do céu do país, e estão concentrados principalmente na Amazônia e na região Sudeste. Em Brasília, o incêndio no Parque Nacional, que começou no domingo, também cobre regiões do DF com fumaça.

Também ontem, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários, fora do arcabouço fiscal, para financiar medidas de combate aos incêndios.