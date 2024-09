Cappelli: Brasil não pode abrir mão da Margem Equatorial para transição energética

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, defendeu nesta quinta-feira (26/9) que o Brasil não pode deixar de explorar as reservas de petróleo na Margem Equatorial, localizada na costa da região amazônica. Para ele, os benefícios econômicos e estruturais que a exploração do combustível fóssil podem trazer para estados do Norte são recursos necessários para a produção do hidrogênio verde.

“Somos um país em desenvolvimento, com muitos desafios, e temos que fazer a transição energética sem abrir mão das nossas riquezas. O Brasil, para financiar a transição energética, na minha opinião, não pode abrir mão de explorar petróleo na Margem Equatorial”, declarou Cappelli durante participação no CB.Debate "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro".

A exploração de petróleo na Margem Equatorial é controversa, e enfrenta resistência de órgãos ambientais e especialistas em meio ambiente. Porém, o governo tende a aprovar a exploração argumentando o impacto positivo previsto para os estados na Região Norte.



“Podemos, com essa oportunidade, mudar a vida de todo o Arco Norte. Fazer com que o Brasil dê um salto de infraestrutura logística no Arco Norte, que viabilize, inclusive, a produção e operacionalização do hidrogênio verde”, frisou ainda Cappelli.

Para o presidente da ABDI, o Brasil precisa ser dirigente de sua transição energética, e não apenas seguir preceitos impostos por outras nações, que não representem os interesses nacionais. Disse também que os investimentos externos são muito bem-vindos, mas que o Brasil não pode continuar sendo exportador de commodities, mas sim aproveitar a oportunidade para fortalecer sua indústria.

“Eles vêm para cá, vão montar essas plantas (de energia limpa), que são muito importantes, muito bem-vindas, mas o nosso desafio não pode ser apenas recebê-las, mas fazer com que essa oportunidade financie um novo ciclo de industrialização do país”, enfatizou.