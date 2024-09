"Desafio do hidrogênio verde é o custo operacional", diz deputado

Parlamentar participou nesta quinta-feira (26/9) do evento "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado Fernando Monteiro (PP-PE) afirmou nesta quinta-feira (26/9) que o grande desafio em relação ao hidrogênio verde é o custo. "A primeira pergunta é saber onde vamos usar o hidrogênio verde. Para mim, o desafio é o custo operacional", frisou.

O parlamentar ressaltou, ainda, que a primeira coisa importante é a regulamentação e, em segundo lugar, saber onde o hidrogênio será usado. "E um desafio é saber quanto vai ser investido e a velocidade do retorno. Isso é fundamental. O problema do saneamento no Brasil é esse, por exemplo", comentou durante participação no seminário "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro".

O evento é realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e do governo federal; apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.

O encontro reúne autoridades, entidades do setor produtivo e especialistas, no modelo de debate, para abordar as potencialidades e desafios para a escalada da produção do hidrogênio verde no país, alternativa promissora para a descarbonização da economia e para a transição para uma matriz energética mais sustentável.