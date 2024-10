Mais de 22 milhões de pessoas apostaram em bets nos últimos 30 dias

Pesquisa do Instituto DataSenado revelou que 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais (22,13 milhões) apostaram nas bets nos últimos 30 dias. De acordo com o estudo "Panorama Politico 2024: apostas esportivas, golpes digitais e endividamento", publicado nesta ça-feira (1º/10), homens com até 39 anos e com ensino médio completo são os maiores usuários de aplicativos de apostas no Brasil.



A publicação revela que a maioria dos entrevistados são do sexo masculino (62%) enquanto as mulheres são 38%. Ao detalhar por faixa etária, a grande maioria tem entre 16 e 39 anos (56%), seguido pelas faixas entre 40 e 49 (17%), 50 e 59 (13%) e 60 anos ou mais (14%).

A escolaridade e a renda também foram consideradas. 40% dos apostadores têm o ensino médio completo, 23% têm o ensino fundamental incompleto e 20% têm o ensino superior incompleto ou mais. Sobre a renda média, a maioria recebe até dois salários mínimos (52%), seguido por quem ganha entre dois e seis mínimos (35%), e por aqueles que recebem uma remuneração superior (13%).



A maioria dos entrevistados afirmaram exercer atividade remunerada (68%), o restante (27%) não está na força de trabalho e 5% se declaram desocupados. Sobre os valores apostados, a maioria declarou gastado até R$ 500 e apenas 3% admitiram maiores.

Outro ponto analisado pelo instituto foi o percentual de apostadores com dívidas em atraso há mais de 3 meses. De acordo com o estudo, eles representam 42% dos apostadores.