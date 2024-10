Confiança cai em 18 setores industriais em outubro, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu em 18 dos 29 setores da indústria, em outubro. Nos 11 segmentos restantes, a avaliação dos industriais subiu. É o que mostra levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado nesta terça-feira (29/10).

No recorte geográfico da pesquisa, a confiança só não recuou no Norte. No Nordeste, diminuiu 1 ponto; no Sul, 0,8; no Centro-Oeste, 0,6; e no Sudeste, 0,5 ponto. Apesar disso, o Icei de todas as regiões permanece acima da linha divisória de 50 pontos.

Para Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, a queda disseminada do otimismo entre os industriais pode ser explicada pela alta da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

“Esse é o primeiro levantamento da confiança do empresário depois da elevação da taxa Selic, que ocorreu em setembro. A queda disseminada da confiança entre os setores, em outubro, pode refletir essa mudança”, avalia.

Número de setores

Em três dos 18 setores industriais nos quais o Icei diminuiu, o resultado foi suficiente para que eles regredisse para falta de confiança. São eles: produtos de minerais não-metálicos, biocombustíveis e móveis. Com isso, o número de setores otimistas caiu de 26, em setembro, para 23 em outubro.

Por outro lado, o setor de serviços especializados para a construção migrou de falta de confiança para confiança, graças à melhor avaliação de seus empresários registrada em outubro. Agora, cinco setores industriais demonstram pessimismo.

Nas pequenas indústrias, o indicador de confiança dos industriais ficou estável (-0,1 ponto). Já nas empresas médias, diminuiu 0,7 ponto na passagem de setembro para outubro, enquanto nas grandes, caiu 0,8 ponto. O levantamento ressalta que a confiança continua positiva em todos os portes.