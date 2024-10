Fernanda Torres ganha prêmio internacional por 'Ainda estou aqui'

Fernanda Torres foi homenageada no Critics Choice Awards 2024 após ganhar um prêmio na categoria Atriz — Filme Internacional pelo seu trabalho no filme Ainda estou aqui. O evento ocorreu nesta terça-feira (22/10), no Egyptian Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos.

Leia também: Mariana Ximenes revela os bastidores de cena icônica em Mania de Você

A atriz não pôde comparecer ao evento, mas agradeceu a honraria por videochamada. "Eu realmente gostaria de estar com vocês hoje à noite, mas infelizmente a vida não é justa. Eu estou lançando Ainda estou aqui no Brasil, então daqui, da minha cidade natal, eu gostaria de agradecer profundamente a associação do Critics Choice por esse prêmio", disse ela.

O prêmio faz parte da 4ª edição do Celebration of Latino Cinema and Television. O evento homenageia performances e trabalhos de destaque, tanto na tela quanto fora, da indústria do entretenimento latino.

Ainda estou aqui

Com direção de Walter Salles, Ainda estou aqui é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A obra conta com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro no elenco.

Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, uma mãe de cinco filhos que se vê obrigada a se reinventar depois que a família sofre um ato violento e arbitrário por parte do governo durante a ditadura militar.

O filme foi exibido em 18 de outubro na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e estreou esta semana no Festival do Rio. A data de estreia oficial nos cinemas brasileiros está marcada para 7 de novembro.

Indicação ao Oscar

Ainda estou aqui é o primeiro filme original do Globoplay e foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional.