Contagem regressiva: falta um mês para a Black Friday 2024

Tanto para os consumidores, quanto para os varejistas, a Black Friday é uma das datas mais importantes do comércio. Este ano, está prevista para 29 de novembro, mas várias lojas já começaram os "esquentas".

Segundo levantamento da Confi.Neotrust, a expectativa é de que o varejo fature este ano 9,1% a mais do que em 2023.

Como obter os melhores descontos?

De acordo com a pesquisa Panorama do Consumo Black Friday 2024, elaborado pela Globo, 81% dos entrevistados disseram que para encontrar um bom preço, é importante pesquisar bastante.

Fique atento a listas VIP e baixe o aplicativo da sua loja favorita para aproveitar bem as ofertas.

O que comprar?

Não há uma única resposta para essa pergunta. Segundo a Comportamento de compra e tendências para a Black Friday 2024, feito pela Dito e o OpinionBox, as categorias de produtos mais comprados na Black Friday de 2023 foram eletroeletrônicos e eletrodomésticos (32%); roupas e acessórios (27%); produtos de beleza e cosméticos (18%); casa e decoração (15%); e supermercado (12%).

Para 2024, a pesquisa aponta aumento para todas as categorias e introduz mais uma tendência: viagens e turismo (28%).



Com um mês de antecedência, o mais importante é pesquisar com calma. Use sites comparadores de preços e consulte a lista de sites não recomendados pelo Procon.

Como não cair na "Black Fraude"

Para evitar cair em golpes, é importante conferir a reputação da loja antes de efetivar a compra. Pesquise o nome da loja junto ao termo "fraude" para verificar a existência de algum feedback negativo contra a empresa.

Também desconfie de preços muito baixos, ou de descontos absurdos em um produto.

Além disso, cheque o valor do frete para a entrega do produto. Existem casos em que o produto está com um ótimo valor, mas, na hora de pagar, o valor sobre absurdamente quando somado ao frete.

Fuja de links suspeitos recebidos via WhatsApp, SMS ou redes sociais. Se deseja conferir se aquela oferta é verdadeira, acesse o site oficial da loja e procure o produto.

Denúncias de golpe ou de práticas abusivas podem ser feitas pelo site, aplicativo ou nas unidades físicas de atendimento do Procon da sua cidade.

De onde vem a data

Criada nos Estados Unidos, a data surgiu a partir da grande movimentação dos norte-americanos que, após o feriado de Ação de Graças, começavam as compras de Natal nas principais lojas do país.

Com o crescimento expressivo das vendas na última sexta-feira de novembro, o comércio dos Estados Unidos decretou o dia como "Black Friday".

Para que as lojas pudessem vencer a concorrência, começaram a surgir promoções surpreendentes, o que fez a popularidade da data se expandir para outros setores e atrais os olhares de varejistas internacionais, como o Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

