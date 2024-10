Feirão Limpa Nome da Serasa oferece descontos de até 99%; veja como participar

Começou nesta semana o maior Feirão Limpa Nome da Serasa. Consumidores podem negociar as dívidas por meio do aplicativo ou do site da Serasa. O prazo para as negociações termina no dia 29 de novembro.

De acordo com a Serasa, o feirão oferece 550 milhões de ofertas e descontos de até 99%. Ainda de acordo com a empresa, mais de mil empresas participam do evento. Entre os setores participantes estão: bancos, telecomunicação, água, energia, entre outras. Há possibilidade de parcelar o débito em até 72 vezes.

Consumidores podem reunir as dívidas em uma única forma de pagamento, além de pagar todos os débitos por meio de um boleto ou em uma única chave Pix. Confira o passo a passo divulgado pela Serasa para negociar no Feirão:

Passo a passo

O primeiro passo é realizar a consulta de dívidas. Interessados por meio da plataforma do Serasa Limpa Nome ou app da empresa pode obter informações detalhadas a respeito dos valores devidos e às empresas credora, entre elas: se há ofertas de acordo, o valor do desconto e as condições de pagamento.

Depois de encontrar as ofertas, os consumidores têm a possibilidade de conferir as opções de parcelamento, decidir se desejam pagar à vista e escolher a forma de pagamento, seja via Pix, seja por boleto.

Assim que o acordo for aceito, todas as informações relacionadas a ele são registradas na plataforma do Serasa Limpa Nome, incluindo valor, método de pagamento, número de parcelas, data de vencimento e todas as outras condições acordadas entre as partes. Em seguida, é importante confirmar as informações, revisando todos os termos apresentados, e clicar em “Fechar acordo”.