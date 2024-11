Bolsonaro parabeniza Trump e fala em "ressurgimento de um verdadeiro guerreiro"

O ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (6/11) para parabenizar Donald Trump pela iminente vitória. Projeções realizadas pela CNN apontam vantagem de trump com a conquista de 266 delegados. No modelo de eleição indireta realizada nos Estados Unidos vence quem conseguir eleger 270 delegados.

Trump já se considera vitorioso e comemorou o "maior movimento político dos Estados Unidos".

Na publicação feita por Jair Bolsonaro na rede social X ele afirma que Trump se ergueu e voltarà à presidência dos Estados Unidos contra tudo e contra todos mesmo sofrendo "uma injustificável perseguição judicial".

"Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à Presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade", afirma Bolsonaro na postagem.

O Ex-presidente do Brasil, também parabenizou Trump, a quem chamou de amigo pela "vitória épica, que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições"

Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2026, afirmou que a volta de Trump reacende a liberdade e ecoa em todo mundo e deseja que os brasileiros sejam inspirados a seguir o mesmo caminho. O ex-presidente também disse que espera, assim como Trump, ter a chance de concluir sua missão.

"Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades.

Que nossa nação retome o seu destino de grandeza, para que seu povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos."

