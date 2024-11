Maioria dos brasileiros aponta biocombustível como novo motor de crescimento

A pesquisa inédita Combustível e Energia Sustentáveis: A Visão dos Brasileiros, feita pela Nexus para a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, apontou uma inclinação positiva da população brasileira para o biocombustível. De acordo com o relatório, 69% dos brasileiros acreditam que o aumento da produção do combustível está ligado ao crescimento econômico do país.

Segundo a pesquisa, no entanto, 66% dos entrevistados ainda abastecem os veículos com gasolina ou diesel, mesmo apoiando a nova indústria. Apenas 29% dos brasileiros dizem usar o etanol como o principal combustível. Em relação aos combustíveis limpos, 77% acreditam que os carros elétricos são a melhor medida, seguido por etanol (40%) e GNV (33%).

Em outubro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei do Combustível do Futuro, que permite o aumento dos limites de mistura do etanol e do biodiesel à gasolina, além de criar programas de incentivo à pesquisa, produção, comercialização e uso do biocombustíveis. A pesquisa expõe que mais da metade dos brasileiros (51%) não sabem sobre a mistura.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a nova Lei do Combustível do Futuro faz parte da agenda climática que o Brasil se comprometeu. “Para o Brasil, que possui compromissos internacionais de redução de emissões, a adoção dos biocombustíveis representa um passo importante para o cumprimento das metas ambientais”, afirma.

Além do benefício climático, o ministro também apontou o crescimento econômico com grande parte do processo para produzir o combustível verde. “Envolve não apenas o cultivo da cana-de-açúcar, de milho ou de soja, mas uma extensa cadeia produtiva que abrange pequenos e grandes produtores, transporte, produção e venda. Além disso, o aumento na demanda por biocombustíveis valoriza as commodities agrícolas, o que fortalece a balança comercial do Brasil e aumenta a arrecadação de impostos”, completa o ministro.