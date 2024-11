Carlinhos Maia expulsa Babal de sua casa e detona atitude de cunhado

Carlinhos Maia usou as redes sociais para contar aos fãs que expulsou seu cunhado, Babal Guimarães, de sua casa. Os dois se desentenderam após o irmão de Lucas Guimarães chegar na residência do influenciador com um grupo de amigos.

No entanto, Carlinhos explicou: "Me traz umas 10 pessoas aqui sem me perguntar, achando que estava em praça pública. E a culpa nem é das pessoas que veio [sic]. Aí eu disse ‘Não acredito que tá fazendo isso’. Fui lá, falei com o segurança e disse ‘Conversa com carinho e pede pra se retirar’. Minha casa né gente? E quem foi a pessoa? Seu Babal".

Em seguida, o influenciador continuou: "Ele é assim: você dá um real de ousadia, já se espalha. Chegou com uns correntão, eu disse ‘É MC, o que é?’. Menino maravilhoso, mas tomou um gorózinho, já se espalha".

Contudo, Carlinhos Maia ainda acrescentou: "As pessoas não foram mal educadas nem nada, mas tipo, é muita gente, um batalhão de pessoas que nunca vi na vida". Além disso, ele disse que também pediu que o próprio Babal saísse do local.

Por fim, o marido de Lucas Guimarães declarou: "Cunhado é o caralh0, sabe. Eu digo ‘Esse monte de gente que você trouxe?’. Começou a gaguejar, eu digo: ‘Vai vazando’. Porr4! Quer fazer sua farrona faz lá na sua casa, tá solteiro, não tem problema nenhum. Não foi algo que me tirou do sério, (…) mas não é assim não, tem que ser convidado pra vir aqui".