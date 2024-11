Boletim Focus: mercado reduz projeção para inflação em 2024

Economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para inflação neste ano, após sete semanas consecutivas de altas. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (25/11) pelo Banco Central (BC), a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,64% para 4,63%.

Apesar da redução para 2024, as estimativas foram elevadas no restante do horizonte da pesquisa. A previsão para a inflação de 2025 subiu de 4,12% para 4,34%. Já a projeção para 2026 passou de 3,70% para 3,78%, enquanto para 2027 foi de 3,50% para 3,51%.



A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, em 2024 e em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Dólar

Outro destaque foi a estimativa do dólar para o fim deste ano, que passou de R$ 5,60 para R$ 5,70. A mediana das projeções para a moeda norte-americana em 2025 também subiu de R$ 5,50 para R$ 5,55. Para 2026, a estimativa passou de R$ 5,47 para R$ 5,50, enquanto a projeção para 2027 subiu de R$ 5,45 para R$ 5,50.

PIB

A mediana das projeções para o produto interno bruto (PIB) em 2024 também subiu de 3,10% para 3,17%. A previsão para 2025, por sua vez, subiu de 1,94% para 1,95%. A estimativa para 2026 continua nos mesmos 2,0%. A projeção também está em 2,0% para 2027.

Selic

A projeção para a taxa básica de juros da economia (Selic) permaneceu estável neste ano, ficando em 11,75% para 2024. A estimativa para 2025 passou de 12% para 12,25%, enquanto a projeção para 2026 ficou estável, em 10%, e a de 2027 subiu de 9,25% para 9,50%.

