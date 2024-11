INSS começa pagamento de novembro a aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, nesta segunda-feira (25/11) o pagamento da folha de novembro para os aposentados e pensionistas. O calendário de pagamento segue até o dia 6 de dezembro.

A data do pagamento depende do número final do cartão do beneficiário e do valor do benefício. (Confira calendário completo ao final da matéria)

Quem recebe até um salário mínimo de pagamento recebe até o dia 5 de dezembro. Já os beneficiários que recebem mais de um salário recebem entre 2 e 6 dezembro.

Os beneficiários têm um prazo de 60 dias para sacar os valores. Caso o pagamento não seja acessado nesse período, o valor volta para INSS. Cerca de 40 milhões de pessoas recebem benefícios do INSS através de pensão ou aposentadoria.

Pagamento do 13º a aposentados e pensionistas

O pagamento do 13º salário dos beneficiários do INSS será realizado em parcela única no mês de novembro apenas para aqueles que começaram a receber o benefício a partir de junho de 2024. Para este público, composto por 2.016.620 de pessoas, o valor será creditado em parcela única com o pagamento de novembro. Para os demais beneficiários, o INSS já realizou o pagamento no primeiro semestre do ano.

Calendário de pagamento do INSS para aposentados e pensionistas



Final do benefício / Dia do crédito

1............................................... 25/nov

2............................................... 26/nov

3 .............................................. 27/nov

4 .............................................. 28/nov

5 ...............................................29/nov

6 .............................................. 01/dez

7 .............................................. 02/dez

8 .............................................. 03/dez

9 .............................................. 04/dez

0 .............................................. 05/dez

Para quem ganha acima do piso nacional

Final do benefício / Dia do crédito

1 e 6 ......................................... 01/dez

2 e 7 ......................................... 03/dez

3 e 8 ......................................... 06/dez

4 e 9 ..........................................07/dez

5 e 0 ......................................... 08/dez

Veja como consultar o pagamento pelo site:

Acesse www.meu.inss.gov.br

Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"

Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"

Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"

Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"

No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário é o código 104

É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"