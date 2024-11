Franchising vive uma nova era com o aumento de multimarcas

Rivaldo Guedes, de 60 anos, é um dos maiores multifranqueados do Brasil, com 47 escolas - (crédito: Divulgação/Microlins)

Nos últimos dois anos, o franchising brasileiro testemunhou um aumento expressivo na presença de empreendedores que gerenciam duas ou mais operações, seja de uma única marca seja de redes distintas. De acordo com a pesquisa de Multifranqueados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), esses profissionais passaram a atuar em 87% das redes de franquias no país em 2024, frente aos 83% registrados em 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os multifranqueados se dividem em dois grupos: multimarca, que são empreendedores com franquias de diferentes redes, e monomarca, aqueles que operam mais de uma unidade de uma única marca. Segundo dados do segundo trimestre deste ano, há aproximadamente 2.828 redes de franquias com multifranqueados no Brasil. Dessas, 1.725 são compostas por multimarcas, enquanto 1.103 contam com monomarca.

Os dados mostram ainda que houve um crescimento notável nos multimarcas, cuja participação subiu de 52% para 61% nesse período, destacando uma evolução significativa do setor e a busca por diversificação.

O mundo das franquias (foto: kleber sales)

O aumento no número de multifranqueados não é apenas uma tendência global, mas também reflete o amadurecimento e fortalecimento do setor de franquias no Brasil. Segundo a ABF, esse crescimento está relacionado à maior experiência e preparo dos empreendedores, que agora têm mais recursos financeiros e conhecimento para expandir os negócios, além do próprio avanço do mercado de franchising no país.

Leia também: DF se prepara para liderar a produção de créditos de carbono

Segundo o presidente da ABF, Tom Moreira Leite, ser multifranqueado é vantajoso, tanto para ele próprio quanto para a empresa franqueadora. "Para o franqueado, é o caminho natural para que ele também expanda seus negócios, rentabilizando um ativo fundamental: o conhecimento que ele detém da operação daquela franquia. Com mais unidades, ele consegue diluir despesas de supervisão do negócio, além de capturar mais valor com menor riscos por já dominar o negócio", afirmou.

Tom ressaltou que, do ponto de vista da franqueadora, entre outras vantagens, o multifranqueado demonstra ter maior capacidade de gestão. "De forma geral, ter multifranqueados na rede acelera o processo de expansão, pois são parceiros já com conhecimento e experiência naquele negócio. Além disso, o processo de treinamento, assessoramento e acompanhamento por parte da franqueadora também acaba sendo facilitado. Mas é necessário, do lado da franqueadora, preparar-se para apoiar esse franqueado na jornada de crescimento empresarial", observou.

Leia também: Parceria entre Brasil e China para pesquisa e desenvolvimento do agro

A opinião é corroborada por Cristy Martins, diretora de Franqueados da entidade, ela própria uma multifranqueada. De acordo com a executiva, a maior participação é impulsionada também por uma maior profissionalização desses investidores e pelas oportunidades de expansão que o mercado de franquias oferece. "Ao longo dos anos, vimos surgir multifranqueados que criaram grandes grupos para administrar dezenas de operações de franquias de uma ou mais marcas, o que demonstra também a confiança destes investidores nesse modelo de negócios e a busca por diversificação de investimentos."

Ao serem observados mercados mais maduros, como o dos Estados Unidos, há uma forte presença de multifranqueados, que criaram verdadeiros conglomerados de franquias. Na visão do presidente da ABF, "a tendência é que a indústria do franchising no Brasil tenha cada vez mais multifranqueados".

Exemplos

O Grupo MoveEdu, líder no segmento educacional no Brasil e responsável por marcas como Microlins, Prepara Cursos, Ensina Mais Turma da Mônica e faculdades EaD, tem demonstrado o impacto significativo dos multifranqueados no crescimento sustentável de suas redes. Cerca de 20% dos empresários ligados ao grupo têm mais de uma franquia, consolidando-se como pilares para a expansão e consolidação do mercado educacional brasileiro.

Com mais de mil escolas em funcionamento e uma previsão de encerrar 2024 com 192 novas unidades, o grupo é outro exemplo e destaca que muitas dessas aberturas são comandadas por empresários experientes que gerenciam múltiplas operações.

Segundo André Gabriel, gerente de expansão do Grupo MoveEdu, os multifranqueados são mais do que simples investidores: são guardiões das marcas e exemplos para novos empreendedores. "Eles demonstram os benefícios de investir no setor educacional, que está em franca expansão, atraindo profissionais, como professores, pedagogos e investidores que buscam diversificar seus portfólios", afirmou Gabriel.

Apoio de parceiros e consultores

Com 47 escolas Microlins espalhadas por estados, como Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, Rivaldo Guedes, de 60 anos, é um dos maiores multifranqueados do Brasil. Ele administra uma base de 15 mil alunos e emprega mais de 500 funcionários.

A trajetória de Rivaldo começou em 2001, quando abriu sua primeira unidade em Colatina, no Espírito Santo. O sucesso inicial levou à expansão para outras regiões e à construção de um projeto robusto de crescimento.

"Minha jornada começou por necessidade e rapidamente se transformou em um sonho de expansão. A cada ano, ampliamos nossa atuação, alcançando diferentes perfis de cidades, de grandes centros a pequenas localidades", relatou Guedes.

Rivaldo atribui parte do sucesso ao apoio de consultores e parceiros, que se tornaram sócios em novas empreitadas. Com planos de atingir 60 escolas Microlins nos próximos dois anos, ele reforça sua crença no impacto transformador da educação. "A educação transforma vidas, sejam as dos alunos, dos sócios ou dos investidores. Meu objetivo agora é proporcionar a outros as mesmas oportunidades que recebi", disse.

Outro exemplo de sucesso é Thiago Souto, de 38 anos, que administra seis escolas da Prepara Cursos nos estados de Pernambuco e Paraíba. A trajetória começou como colaborador em uma unidade da marca, e, em 2013, ele decidiu abrir sua primeira franquia.

"Percebi vantagens em ter um grupo de franquias no mesmo segmento. Criei uma logística que me permite administrar os negócios de perto e otimizei custos, como em marketing digital, ampliando o alcance dos cursos", explica Souto, que hoje atende a quase 3 mil alunos.

Além de expandir as operações, Thiago tem como meta inspirar jovens e adultos com a história de superação. "Quero mostrar que é possível começar de baixo e alcançar o topo com dedicação e empenho", conclui.

Viu esse vídeo?