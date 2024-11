Caso Carrefour: Anffa sindical repudia ataques à carne brasileira: "Injustos e infundados"

"Todo o processo da produção à exportação é baseado em critérios técnicos inquestionáveis, com níveis de qualidade reconhecidamente melhores do que a média mundial", garante sindicato - (crédito: Freepik)

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) se manifestou nesta quarta-feira (27/11) sobre as recentes declarações de parlamentares franceses que questionam a qualidade da carne brasileira após polêmica com o Carrefour. Segundo o Anffa, as afirmações são não apenas injustas, como também infundadas, desprovidas de embasamento técnico e incompatíveis com a realidade dos rigorosos padrões sanitários e de controle aos quais a produção brasileira é submetida.

“Para a entidade, trata-se de uma tentativa de manchar reputação do agronegócio nacional, em um momento de tensão por conta das negociações sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul”, afirmou em nota.

Um deputado francês, Vincent Trébuchet, chamou a carne brasileira de “lixo”. Outros parlamentares também criticaram o produto nacional, argumentando que ele não segue os padrões de qualidade da Europa — o que não é verdade, já que a carne é comprado por diversos países da UE, inclusive a França, com autorizações sanitárias assinadas por todas as partes.

As declarações surgiram no mesmo dia em que o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, voltou atrás e elogiou publicamente a carne brasileira. O executivo destacou, por meio de uma carta de retratação, que o setor produtivo do brasileiro segue as mais rigorosas práticas sanitárias, que garantem a qualidade da proteína vendida ao exterior.

“Mais uma vez, há uma tentativa de influenciar negativamente um trabalho pautado em uma produção de excelência que chega às mesas de consumidores em mais de 160 países do mundo. Não é à toa que o Brasil ocupa o posto de maior exportador de carne bovina e de aves do mundo. Todo o processo da produção à exportação é baseado em critérios técnicos inquestionáveis, com níveis de qualidade reconhecidamente melhores do que a média mundial”, destacou o presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo Macedo.

O sindicato ressaltou que o reconhecido padrão de qualidade é realidade graças à atuação dos auditores fiscais federais agropecuários que atuam na fiscalização de todo o processo de exportação de produtos de origem animal e vegetal. “As inspeções começam antes mesmo do abate dos animais, com as seleções através de exames clínicos feitos por médicos veterinários. Os cuidados continuam durante a armazenagem da carne, com inspeções em frigoríficos por todo o país, e seguem até as certificações necessárias para os embarques nos portos”, explicou o Anffa.

“Para garantir a qualidade da proteína e viabilizar as vendas ao mercado internacional, cerca de 600 profissionais da carreira atuam diariamente para garantir o cumprimento de um rigoroso sistema de defesa agropecuária em todo o país. Essa qualidade é reconhecida, inclusive, pela União Europeia que compra e atesta a qualidade e sanidade das carnes produzidas no Brasil há mais de 40 anos”, completou o sindicato em nota.

O Anffa disse ainda condenar o protecionismo por trás das declarações de parlamentares franceses, que, segundo eles, buscam desmerecer a excelência da carne brasileira para atender a interesses econômicos locais. “Os auditores fiscais federais agropecuários reafirmam seu compromisso de zelar pelos mais altos padrões de qualidade e segurança sanitária, assegurando que os produtos nacionais continuem a ocupar posição de destaque nos mercados globais. Com profissionalismo e dedicação, seguimos firmes na missão de manter a confiança do consumidor e a reputação do Brasil como líder na produção de alimentos de qualidade”, frisou. (Colaborou Victor Correia)

